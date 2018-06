Nach rund einem dreiviertel Jahr an Verhandlungen und Vorbereitungen ist es nun fix: Schon bald gibt es in der Waidhofner Innenstadt wieder einen richtigen Nahversorger, und zwar im ehemaligen Spar-Geschäftslokal im Raiffeisenzentrum.

Seit 2013, als die Spar-Filiale geschlossen wurde, standen die 480 m großen Geschäftsräumlichkeiten leer. Nun wird die Familie Schindl, die auch schon den Nahversorger im Gasterner Kommunalzentrum betreibt, in Waidhofen einen „Nah& Frisch“-Markt eröffnen. Die Stadtgemeinde, die Raiffeisen-Immobilien als Gebäudeinhaber und der Lebensmittelgroßhändler stehen hinter dem Projekt. Filialleiterin wird Tanja Schindl, Tochter der Gasterner Marktleiterin Eva Schindl, sein.

Adaptierungsarbeiten starten in Kürze

Mit der Vertragsunterzeichnung wurde das Vorhaben in der Vorwoche schließlich fixiert. In Kürze werden die Adaptierungsarbeiten im Geschäftslokal starten – die gesamte Fläche wird genutzt werden. „Unser Schwerpunkt wird auf regionalen und saisonalen Produkten liegen. Es wird eine Ecke mit regionalen Weinen geben, darüber hinaus auch eine Kaffeeecke und eine eigene Ecke mit italienischem Eis“, kündigt Tanja Schindl an.

Die Eröffnung ist schon für den 24. August geplant. „Ich bin sehr froh, dass wir wieder einen Nahversorger in der Innenstadt erhalten werden. Jetzt liegt es nur noch an der Bevölkerung, dieses Angebot anzunehmen“, betont Bürgermeister Robert Altschach.