Patrik Neuwirth legt Mandat nieder

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Der SPÖ-Gemeinderat Patrik Neuwirth legte am Montag mit sofortiger Wirkung sein Gemeinderatsmandat nieder. „Ich konnte mich in meiner Funktion nicht so verwirklichen, wie ich es gerne getan und gewünscht hätte“, begründet Neuwirth gegenüber der NÖN seinen Rücktritt. Nähere Angaben dazu möchte er nicht machen.

Der Neueinsteiger Patrik Neuwirth trat bei der Gemeinderatswahl 2020 als Spitzenkandidat für die SPÖ an. Die SPÖ muss nun ein Ersatzmitglied für den Gemeinderat nominieren.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.