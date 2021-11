Pflege-Protest im Landesklinikum Waidhofen: "War schon stattlich"

„5 nach 12“: Der Protest des Pflegepersonals war gestern (10. November) in der Stadt sichtbar. Mitarbeiter des Landesklinikums Waidhofen und des Pflege- und Betreuungszentrums verließen ihre Arbeitsstätte, um auf ihre prekäre Lage aufmerksam zu machen. Die beiden Betriebsräte freuen sich, dass die Mobilisierung gelang.

„Für unser Haus war es eine großartige Teilnahme. Ein sehr großer Teil vom Personal war da, manche haben Freunde oder Nachbarn mitgenommen“, berichtet Dietmar Datler, der seit drei Jahren Personalbetriebsratsobmann im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen ist. Er erhält seitdem Danksagungen via WhatsApp, „auch von den Angehörigen“. Und: „Ich bin froh, dass Abgeordnete Martina Diesner-Wais hier war“, setzt er auf ihre Unterstützung. Gemeinderat Franz Pfabigan war ebenso anzutreffen.

"Da sieht man schon, dass es brennt"

120 Personen traten vor die Tür des Landesklinikums – und zwar nicht nur jene, die in Gesundheitsberufen tätig sind. „Wir haben auch von anderen Berufsgruppen Unterstützung bekommen, teilweise sind die Leute in ihrer Privatzeit gekommen. Da sieht man schon, dass es brennt und wichtig ist“, freut sich Franz Bauer, Betriebsrat im Landesklinikum Waidhofen sehr. „Das war schon stattlich, dafür, dass der Betrieb weitergelaufen ist.“

Klinikum wie Pflegezentrum achteten darauf, dass eine Mindestbesetzung des Personals in den Stationen vorhanden war – innerhalb der Protestzeit von ungefähr zehn Minuten.

„Es war nicht schwer, dafür Leute zu mobilisieren“, erzählt Bauer von einer großen Bereitschaft. „Die Problematik in der Pflege wird in den nächsten Jahren massiv steigen.“ Dass so schwer Nachwuchs gefunden wird, „ist auch schon im Waldviertel teilweise angekommen“. Die kritische Lage in den Pflegeheimen werde sich auch in den Kliniken niederschlagen. „Noch geht es, aber das haben wir schneller, als wir glauben."

"Dienstplan kann nicht mehr eingehalten werden"

Datler erzählt, wie die Situation im Waidhofner Pflegezentrum aussieht. „Das Personal ist sehr ausgebrannt. Wir haben sehr viele Krankenstände, die wir nicht mehr nachbesetzen können“, schildert er. Das heißt konkret: „Der Dienstplan kann nicht mehr eingehalten werden.“ Immer wieder müssen Mitarbeiter einspringen: „Die Arbeitnehmer – egal, ob sie 40 oder 20 Stunden arbeiten – werden zu jeder Zeit angerufen. Die Freizeit ist gerade sehr gering.“

Dazu komme die körperliche und psychische Anstrengung. Datler beobachtet, dass sich junge Bewerber nach ein, zwei Tagen zurückziehen oder Mitarbeiter nach zehn Jahren den Betrieb verlassen. „Die Politik muss sich einfach überlegen, wie man den Beruf attraktiver machen kann, und muss vielleicht finanziell einen besseren Ausgleich anbieten“, schlägt er vor.

Es bräuchte mehr Ausbildungsstätten, mehr Auszubildende, mehr Junge, die in der Pflege beruflich Fuß fassen. „Wir haben das lange aufgezeigt – und die Politik hat nie reagiert“, betont Datler, wie wichtig der Protest ist. Und Bauer ergänzt: „Es sind alle mit Corona beschäftigt, aber man kann auch etwas parallel denken.“