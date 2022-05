Postbasis im Juli fertig für den Einzug

Werbung

Planmäßig schreitet die Errichtung der neuen Postbasis im Betriebsgebiet Ost voran.

Wie berichtet, handelt es sich um eine von österreichweit 20 Basen, die aufgrund des gestiegenen Paketaufkommens errichtet werden. Die SWAD Immo GmbH aus Waidhofen hatte den Zuschlag erhalten. Die Planungen waren im vierten Quartal 2021 abgeschlossen, Baubeginn war Anfang 2022. Mittlerweile steht die Halle, am Montag wurde mit dem Betonieren der Bodenplatte gestartet. „Es läuft alles nach Plan. Im kommenden Monat werden parallel zum Innenausbau auch die Außenarbeiten in Angriff genommen. Anfang Juli soll die Post bereits einziehen und die Basis den Betrieb aufnehmen“, zeigt sich Geschäftsführer Karl Schmalzbauer zufrieden.

Die Zufahrt zum rund 1.800 Quadratmeter großen Gebäude erfolgt über die ÖAMTC-Straße. An der Nordseite sind sechs Lkw-Ladebuchten untergebracht. Im Gebäude werden die Sendungen sortiert und südseitig in die Zustellfahrzeuge verladen.

Für die Beheizung des Gebäudes soll ein Hackschnitzel-Heizwerk auf einem benachbarten, 6.700 Quadratmeter großen Grundstück errichtet werden. Verantwortlich hierfür ist die SH Nahwärme GmbH mit Karl Schmalzbauer und Erwin Hauer als Geschäftsführer.

Der Verkauf des Grundstückes wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig um 25 Euro pro Quadratmeter genehmigt.

„Unser Plan ist, zunächst einmal die Postbasis über das Nahwärme-Heizwerk zu versorgen. In einem weiteren Schritt streben wir an, auch die Betriebe im Betriebsgebiet Ost an das Heizwerk anzuschließen. Wir werden die Kapazität entsprechend auslegen, um diesen Wärmebedarf decken zu können“, kündigt Schmalz bauer an.

Aktuell befinde man sich gerade in Gesprächen mit den Betrieben, um abzuklären, wer sich an das Heizwerk anschließen will. Sollte sich eine Erweiterung auf nahegelegene Siedlungen als wünschenswert und machbar erweisen, wäre man auch auf diesen Schritt vorbereitet. „Diese Heizwerke sind heutzutage modular aufgebaut, es ist möglich, sie bei Bedarf zu erweitern“, erklärt Schmalz bauer.

