Unter dem Titel „Waidhofen an der Thaya PUR“ wird der langjährige Waidhofner Stadtchronist Erwin Pöppl am 9. November ein neues Buch über seine Heimatstadt präsentieren.

Pöppl wird sich in seinem Werk u. a. mit dem Waidhofner Hauptplatz, versunkenen Geschäftswelten und der Zeit zwischen 1938 und 1945 beschäftigen. Im Kapitel „Das gehört unbedingt dazu“ sind der Naturraum, der Kulturraum, das Soziale, das Niedertal, die Straßennamen, das Häuslbauen, die Katastralgemeinden und Ehrenbürger und Ehrenzeichenträger Thema.

"Jung sein in Waidhofen“

Besonders interessant werden wird auch das Kapitel „Jung sein in Waidhofen“, wo Pöppl über das legendäre „Kaffee Waidhofen“ von Franz Todt am Hauptplatz mit Zeitzeugen berichtet, weiters über die Kindheit in den 50ern, die Jugend in den 60ern und die legendäre Krokodilbar von Johann Gramanitsch. Auch den Familiennamen der Waidhofner ist ein Kapitel gewidmet.

Das Buch wird 32 Euro kosten, bei Vorbestellung in der Buchhandlung Kargl nur 29 Euro. Es umfasst 250 Seiten und rund 60 Fotos und sollte in keinem Haus in Waidhofen fehlen.