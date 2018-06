Nach dem Rekord-Start im Vorjahr zeichnet sich heuer bis jetzt eine durchschnittliche Saison im Waidhofner Freibad ab.

Am 22. Mai sperrte das Bad erstmals auf, es gab dann im Mai noch sechs Öffnungstage. Im Juni waren es mit Stand Montag zwölf Öffnungstage. „Insgesamt waren das gleich viele Tage wie im Vorjahr, wo wir aufgrund der Hitze und der niederschlagsfreien Zeit ein Rekordergebnis von 6.000 Besuchern in diesem Zeitraum erzielten. Heuer waren es um die 2.500 Gäste, das entspricht in etwa dem Durchschnitt, den wir trotz den für die Landwirtschaft nötigen Regens erreicht haben“, fasst der für das Freibad zuständige ÖVP-Stadtrat Eduard Hieß zusammen.

Das Waidhofner Freibad wird im Sommer auch zum Veranstaltungsort: Am 27. Juni findet die „Schools Out Challenge“ am Areal des Freizeitzentrums mit Aktivitäten in und außerhalb des Wassers statt. Viel Spaß und Action gibt es auch bei der Raiffeisenclub Bädertour, die am 1. Juli in Waidhofen zu Gast ist.

Wichtiger Hinweis für Badegäste: Ob das Freibad geöffnet ist, ist auf der Homepage der Stadtgemeinde ersichtlich.