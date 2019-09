Seit 15 Jahren helfen die Waidhofner Rathausmitarbeiter Menschen, denen es nicht so gut geht. 45 Spendenübergaben wurden in diesen eineinhalb Jahrzehnten durchgeführt.

Mit der Veranstaltungsreihe [KKKaba'Re] holt der Verein jährlich namhafter Kabarettisten in den Waidhofner Stadtsaal, und verpflegt die Gäste beim Maibaumaufstellen. Mit den dabei gesammelten Spenden und Erlösen hilft Waidhofen.Sozial.Aktiv Kindern, kauft Rollstühle, ermöglicht Schulausflüge und greift Betroffenen bei Therapien finanziell unter die Armen.

"Nur mit Engagement ist so ein Erfolg möglich"

„Wir sind sehr stolz darauf, was wir in den vergangenen 15 Jahren erreicht hat. Von Herzen danken wir den zahlreichen Besuchern unserer Veranstaltungen. Sie haben es möglich gemacht, über die Jahre eine Spendensumme von 100.000 Euro zu lukrieren. Weiters gilt unser Dank auch jedem einzelnen Vereinsmitglied. Nur mit deren Engagement ist so ein Erfolg möglich“, geben Obmann . Rudi Polt und sein Stellvertreter Norbert Schmied den Erfolg von Waidhofen.Sozial.Aktiv an die Unterstützer und Mitglieder weiter.

Die nächste Möglichkeit, um den Verein zu unterstützten gibt es am Samstag, 12. Oktober, wenn Herbert Steinböck mit seinem neuen Programm „Ätsch“ um 20.00 Uhr im Waidhofner Stadtsaal auftritt. Weitere Infos unter www.waidhofen-thaya.at/waidhofen-sozial-aktiv.