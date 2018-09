Buchstäblich in letzter Minute sprang Christian Zwieselbauer als Pächter für die Gastronomie in Sporthalle und Stadtsaal ab.

„Die Stadtgemeinde Waidhofen und ich kamen vertraglich nicht zusammen. Ich habe daher am Donnerstag der Stadtgemeinde mein Interesse aufgekündigt“, bestätigt Zwieselbauer gegenüber der NÖN. Dabei hätte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag eigentlich der Pachtvertrag beschlossen werden sollen, um rechtzeitig zum Beginn der Herbst-Veranstaltungssaison einen Pächter zu haben. Zwieselbauer hatte nach dem Konkurs von Michael Stocker, der bis Mai das Sporthallenrestaurant und die Gastronomie im Stadtsaal betrieb, bis Ende Juni den Stadtsaal übernommen.

Welche Gründe genau für seine Absage maßgeblich waren, will Zwieselbauer nicht sagen, außer, dass man eben nicht zusammengekommen sei. Ob die Stadtgemeinde einen anderen Pächter in der Hinterhand hat, lässt sich nicht sagen, da Bürgermeister Robert Altschach den Pachtvertrags-Tagesordnungspunkt sowie den zugehörigen Beschluss eines Getränkeliefervertrags ohne nähere Begründung in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verschob.

Details des Vertrags sollen nicht an die Öffentlichkeit gelangen

Am Telefon führte Altschach am Tag darauf gegenüber der NÖN als Begründung an, dass der potenzielle Pächter ihn darum gebeten habe, den Punkt nicht öffentlich zu behandeln, damit Details des Vertrages nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Wer der Pächter sei, könne er nicht sagen, da er dann verbotenerweise Inhalte des nicht öffentliche Teils nennen müsste. Die Stadtgemeinde werde zu gegebener Zeit eine Presseaussendung schicken – wann dies soweit sei, lasse sich jedoch noch nicht seriös sagen. Ähnlich habe es sich auch mit dem Getränkeliefervertrag verhalten – auch hier sollten Details zu den Konditionen nicht öffentlich diskutiert werden.

„Es ist unser normales Vorgehen, Verträge nicht öffentlich zu behandeln, wenn die Vertragsparteien dies so wünschen“, sagt Altschach.