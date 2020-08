Die Bauarbeiten an der Kreuzung der B5 mit der L59 nahe Altwaidhofen sind abgeschlossen.

Die in diesem Bereich 50 Jahre alte Straße wurde aufgrund von diversen Schäden wie Rissen und Abplatzungen in der Fahrbahn auf einer Länge von 300 Metern erneuert. Der Großteil der Arbeiten wurde an der L59 im Kreuzungsbereich gemacht.

Fünf Wochen Totalsperre

Die Bauarbeiten wurden in einem Zeitraum von fünf Wochen unter Totalsperre von der Straßenmeisterei Waidhofen mit Bau- und Lieferfirmen der Region durchgeführt. Erneuert wurde sowohl die Fahrbahndecke als auch der Unterbau. Bei den Verkehrsinseln wurden schadhafte Bordsteine neu versetzt, genauso wie Leiteinrichtungen und Verkehrszeichen. Die Gesamtkosten von rund 140.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Beschwerden wegen Lkw

Einige Menschen beschwerten sich über das erhöhte Aufkommen von Lkw im Ortsgebiet aufgrund der blockierten Zufahrt nach Altwaidhofen und der Umleitung. „Das Problem ließ sich leider nicht zu hundert Prozent vermeiden“, erklärt Vizebürgermeister Martin Litschauer.