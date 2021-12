3.600 Euro für Kolpinghaus gespendet

Einen Scheck in der Höhe von 3.600 Euro überreichte Landesrat Gottfried Waldhäusl am Freitag an das Kolpinghaus in Waidhofen. Dabei handelt es sich wieder um den Erlös aus dem Dorfteichfest auf dem Hof Waldhäusls in Kleingöpfritz.

Pflegebadewanne wird angeschafft

„Das Geld wird voraussichtlich für eine neue Pflegebadewanne für die Intensivgruppe verwendet“, berichtet Wohnhausleiter Roland Schneider. „Die Badewanne lässt sich heben und senken. Das ist praktisch für Leute, die nicht beweglich sind und in normale Badewannen nicht einsteigen können. Man kann auch mit dem Sitzlift hinunter fahren. Den Sitzlift konnten wir mit der Spende vor zwei Jahren ankaufen.“

Seit 1999 gehen die Erlöse aus dem Dorfteichfest an das Kolpinghaus. „Das sind in Summe rund 40.000 Euro, die uns Gottfried Waldhäusl bereits übergeben hat“, weiß Roland Schneider. „Das ist wirklich eine riesige Summe, die hundertprozentig im Haus eingesetzt wurde. Den Bewohnern wurde damit sehr geholfen. Durch diese Zuwendungen wurde ‚ein mehr an Lebensqualität‘ ermöglicht.“

Hohe Betreuungsqualität

Die Spenden wurden für verschiedene Zwecke verwendet. Investitionen ins Gebäude oder Mobiliar, wie ein Rollstuhl oder Niederflurbetten für sturzgefährdete Personen. Für den Garten konnte man Hochbeete, Gartengeräte und eine Schaukel anschaffen. Aber auch immaterielle Dinge wurden damit finanziert wie die sogenannten Sternstunden. Hier wird versucht jedem Bewohner einmal im Jahr einen Wunsch, wie Ausflüge oder andere Aktivitäten, zu erfüllen.

Das Kolpinghaus ist Landesrat Waldhäusl ein besonderes Anliegen: „Ich kenne die Bewohner. Manche sogar schon seit sie jungen Buben waren. Mir gefällt das Modell sehr gut, wie hier miteinander gearbeitet wird. Die Bewohner nehmen am öffentlichen Leben Teil und sie kommen auch am Nachmittag zum Teichfest. Die Qualität der Betreuung ist enorm, hier muss man auch ein großes Lob an die Führung und die Mitarbeiter aussprechen.“

Letztes Teichfest 2022

Das Dorfteichfest gibt es bereits seit 1995, mit einem Jahr Unterbrechung, als Gottfried Waldhäusls Vater verstarb. Im Vorjahr gab es nur eine kleine Variante, bei der alle Helfer zum Dank eingeladen wurden. Gespendet wurde trotzdem. Seit dem Jahr 2000 gibt es die Partnerschaft mit der Brauunion, die das Bier für das Fest spendet. Doch nächstes Jahr soll das letzte Dorfteichfest stattfinden.

„Das ist dann das 25. Mal und da beenden wir die Serie. Dann müssen die Jungen wieder etwas machen“, meint Waldhäusl.