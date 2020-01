Ein 30-Jähriger aus Groß Siegharts hat im August versucht, mehrere Waren in einem Supermarkt in Waidhofen zu stehlen, und gesteht am Bezirksgericht Waidhofen. Gesichtsmasken seien darunter gewesen: „Ich habe sie nicht für mich gebraucht, sondern versprochen, dass ich sie meiner Tochter mitnehme.“

Finanzieller Engpass habe ihn dazu veranlasst, einen Teil des Einkaufs unter Jacke und Weste zu verstecken. Einer Verkäuferin fiel verdächtiges Verhalten des Mannes in einer fest zugemachten Jacke auf. „Es war nicht so kalt“, sagt die 43-jährige. Sie habe ihn darauf angesprochen, das Versteckte kam zum Vorschein und die Polizei wurde alarmiert.

Den Wert von 31 Euro hat der Angeklagte vor Ort bezahlt, auch eine Wiedergutmachung von 80 Euro. Das, das Geständnis und den geringen Wert wertet Richter Lukas Beran als mildernd. Erschwerend kam eine einschlägiger Vorstrafe aus dem Vorjahr und der rasche Rückfall dazu. Urteil: zwei Monate Haftstrafe, aber bedingt für eine dreijährige Probezeit. Beran warnt den 30-Jährigen, sich nichts mehr zuschulden kommen zu lassen, sonst drohe ihm das Gefängnis. „Ich gebe Ihnen eine Chance, weil Sie jetzt einen Job haben.“ Rechtskräftig.