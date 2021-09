Was im Bezirk Waidhofen seit 2018 fast flächendeckend betrieben wird, wird nun schrittweise auch in den umliegenden Bezirken ausgerollt: die Modernisierung und Professionalisierung der Rattenbekämpfung.

Im Bezirk Waidhofen haben 14 von 15 Gemeinden (alle außer Waldkirchen) den Gemeindeverband für Abfallwirtschaft (GVA) mit der Rattenbekämpfung beauftragt. Der GVA vergab den Auftrag dafür an die Firma Sauber+Stark, die auch das Altstoffsammelzentrum in Waidhofen als Partner des GVA betreibt.

„Früher suchte ein Rattenbekämpfer wahllos Objekte auf und gab Köder an Privatpersonen weiter. Das war ebenso wie die Platzierung von Ködern in der Kanalisation ohne Schutzmaßnahmen gegen das Ausschwemmen der Wirkstoffe wenig zufriedenstellend“, fasst GVA-Geschäftsführer Robert Altschach die Ausgangslage zusammen. Daher entschloss man sich, mit Sauber+Stark einen neuen Weg zu gehen: „Intelligent Pest Management“ (IPM) heißt die Methode der Wahl, um die Rattenbekämpfung systematisch und zielgerichtet durchführen zu können.

Köderboxen an neuralgischen Stellen geben Überblick

In einem ersten Schritt werden an neuralgischen Stellen an öffentlichen Plätzen Köderboxen mit einem Getreideköder ohne Wirkstoff aufgestellt, die so beschaffen sind, dass nur Ratten Zugriff auf den Köder haben. Hier geht es darum festzustellen, ob und wo es ein Rattenvorkommen gibt. „Wird anhand des Monitorings ein Rattenbefall festgestellt, wird die Monitoring-Box durch eine Köderbox mit einem Wirkstoffköder ersetzt“, erklärt Schädlingsbekämpfer Harald Miedler.

Haustiere wie Hund und Katze sind durch die Form der Box geschützt – sie können den Köder nicht erreichen. Für die Rattenbekämpfung in der Kanalisation kommt ein schwimmender Behälter zum Einsatz: „Dadurch wird verhindert, dass der Wirkstoff aus dem Köder ausgeschwemmt wird“, erläutert Miedler. Dies beugt sowohl einer Resistenzentwicklung bei den Ratten durch die Aufnahme kleiner Wirkstoffmengen über längere Zeit, als auch der Belastung der Gewässer durch ausgeschwemmten Wirkstoff vor.

Stromfalle vermeidet Tierleid

Neben der präventiven Bekämpfung sieht das Konzept freilich auch Maßnahmen für akuten Rattenbefall vor. Hier melden Bürger das Problem an die Gemeinde, diese verständigt die Firma Sauber+Stark. Für besonders kritische Situationen, etwa wenn ein öffentliches WC von Ratten befallen wird, gibt es eine elektrische Falle. Diese tötet die Ratte schonender und sicherer als eine Schnappfalle, welche die Tiere mitunter nur schwer verletzt. „Wir wollen Tierleid vermeiden. Wenn es schon sein muss, dass wir zur Schädlingsbekämpfung ein Tier töten müssen, dann soll das schnell und sicher passieren, ohne dass das Tier lange leiden muss“, stellt der Innungsmeister-Stellvertreter des chemischen Gewerbes, Christian Kunz, klar.

Standorte per GPS und Foto erfasst

Alle Standorte von Monitoring- und Wirkstoffboxen werden mit GPS-Koordinaten und einem Foto systematisch erfasst und die gemachten Beobachtungen dokumentiert.

So lässt sich nachvollziehen, wo es Probleme gibt. „Die Ratte ist dort, wo es Nahrung gibt. Das ist der Fall, wo größere Mengen an Lebensmitteln im Müll oder in der Kanalisation landen. In so einem Fall gilt es, wenn möglich die Ursache abzustellen“, führt Standortleiter Joachim Diglas aus. Sonst würde nur Symptombekämpfung betrieben, anstatt das Problem ursächlich zu bekämpfen.

Finanziert wird die Rattenbekämpfung in den beteiligten Gemeinden über die Abfallgebühren. „Nur wenn jemand auf seinem Privatgrund zusätzliche Rattenbekämpfungsmaßnahmen braucht, wird das extra verrechnet“, stellt Altschach klar.

Warnung vor Abzockern

Innungsmeister-Stellvertreter Kunz warnt davor, im Akutfall irgendwelche Telefonnummern von Schädlingsbekämpfern anzurufen. Verdächtig seien hier 0800er-Nummern, unter denen eine rasche Soforthilfe versprochen wird, deren Qualität in der Praxis oft leider mangelhaft, die Rechnung dafür aber umso höher sei. „Wir hatten einen Fall, wo eine ältere Dame Mäuse im Haus hatte. Sie rief eine dieser Nummern an, ein Mann kam und vergoss eine klare Flüssigkeit, bei der es sich laut seiner Erklärung um eine Antibabypille für Mäuse handelte, die eine weitere Vermehrung verhindert. In Wahrheit war es nur Wasser. Dafür musste die Frau 1.500 Euro bezahlen“, erzählt Kunz.

Er rät, bei einem akuten Schädlingsproblem die Gemeinde oder die Feuerwehr zu kontaktieren: „Dort gibt es Leute, die wissen, was zu tun ist und wer zur Hilfe zu holen ist. Das kostet dann auch keine Unsummen.“

Schädlingsbekämpfung sei etwas für ausgebildete Fachleute: „Es handelt sich um ein Handwerk, das eine Lehre erfordert und mit einer Meisterprüfung abgeschlossen wird“, betont Kunz.

Der Abfallverband hat jedenfalls mit der intelligenten Rattenbekämpfung gute Erfahrungen gemacht: „Die Zufriedenheit der Bürger hat zugenommen“, so das Fazit Altschachs.