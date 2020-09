Der Lenker eines Dacia Phedra stellte in den Nachtstunden den PKW versperrt an der Tankstelle in der Heidenreichsteiner Straße ab und verließ anschließend die Örtlichkeit. Der Tankstellenbesitzer forderte Freitagfrüh die Stadtfeuerwehr zur Unterstützung an, da der Wagen die Zufahrt zu zwei Zapfsäulen versperrte. Nach Rücksprache mit der anwesenden Polizei wurde der Wagen mit Rangierrollern vom Tankstellenplatz entfernt und auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt.