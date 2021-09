Daniela Allram ist sauer: Praktisch ohne Vorwarnung wurde ihr Sohn Kimi aus der Tagesklinik für Kinderpsychiatrie am Landesklinikum Waidhofen „geworfen“. Schuld soll anscheinend, so die Mutter, ein Fehlverhalten ihres Sohnes gewesen sein.

Zur Vorgeschichte

Der zehnjährige Kimi leidet an ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) und befindet sich in medikamentöser Behandlung mit dem Medikament Ritalin. Mit dem Tod des Großvaters vor einem halben Jahr verschlechterte sich Kimis Zustand laut Beschreibung der Mutter jedoch deutlich. Die Tabletten halfen nicht mehr. Kimi war innerlich aufgewühlt, hatte auch in der Schule einen hohen Puls, fühlte sich innerlich getrieben und musste immer wieder aus der Klasse gehen, um sich zu beruhigen.

Eine Lehrerin gab Allram schließlich den Tipp, sich an die Tagesklinik zu wenden. Dort könne Kimi in einer Gruppe betreut und gezielt therapiert werden.

Zusicherung für weitere zwei Monate Therapie

Zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien, am 21. Juni, wurde Kimi zur tagesklinischen Behandlung aufgenommen. „Er wurde diagnostiziert, es wurden sogar die Tabletten pausiert, um sein Verhalten ohne Medikation erfassen zu können – eine anstrengende Zeit“, fasst Kimis Mutter zusammen. Nach dieser Phase erhielt Kimi wieder Medikamente wie zuvor. Er könne es selbst steuern, die Dosis bliebe so, wie sie war, berichtet Allram. „Es gab ein wöchentliches Gespräch. Dort bekam ich Hoffnung auf eine Lösung für Kimi, wenn die Schule wieder beginnt. Es wurde mir nie mitgeteilt, dass er zu anstrengend ist.“

Behandlungsvertrag mit strengen Vorgaben

Mitte August wurde der Mutter versichert, dass er ab Schulbeginn im September weitere zwei Monate Therapie erhalten könne. Bei einem der wöchentlichen Gespräche am 7. September wurde Allram erstmals etwas stutzig. Sie musste einen Behandlungsvertrag unterzeichnen, in dem bestimmte Auflagen festgeschrieben waren, etwa Beschränkungen des Medienkonsums und eine Festsetzung des Taschengelds. In diesem Gespräch erhielt die Mutter die Warnung, dass Kimi sofort entlassen werde, wenn ein Punkt nicht eingehalten werde.

Anruf: „Heute letzter Tag!“

Nur einen Tag später kam dann die Hiobsbotschaft: „Ich erhielt am Mittwoch um 12.30 Uhr einen Anruf aus dem Krankenhaus, dass Kimi heute Nachmittag seine letzten drei Stunden hat und um 15.30 Uhr entlassen wird“, berichtet Allram. Sie wollte den Grund für die Entlassung wissen, doch man sagte ihr, der zuständige Oberarzt sei nicht da, und man werde ihr am folgenden Tag einen Gesprächstermin mitteilen.

In einem Rückruf am nächsten Tag wurde Allram informiert, dass ihr Sohn ein sehr exzentrisches Verhalten gezeigt habe und mehr Aufsicht brauche, was man ihm in Waidhofen nicht bieten könne. Kimi müsse sofort nach Mauer auf die Kinder- und Jugendpychiatrie und dort stationär aufgenommen werden. Für die Mutter war diese Nachricht ein Schock. Sie hätte sich zumindest eine Vorwarnung und Gespräche auf Augenhöhe erwartet, in denen dieser Weg hätte vorgeschlagen werden können, damit sie und ihr Sohn sich darauf einstellen können.

War Blutabnahme-Verweigerung Ursache für Rauswurf?

Laut Allram habe Kimi ihr erzählt, dass er eine Routine-Blutabnahme im Spital verweigert hatte. Erst als der Oberarzt drohte, Kimi werde rausgeworfen, wenn er sich nicht binnen 24 Minuten Blut abnehmen lasse, habe er der Blutabnahme zugestimmt.

Die kommunizierten Informationen bezeichnet sie als spärlich und knapp, die Präsentation empfindet sie als von oben herab, von der gewünschten Augenhöhe sei keine Spur. Sie wandte sich schriftlich an die Klinikleitung, mit der Bitte um Stellungnahme, ob diese Vorgehensweise der übliche Standard sei, und warum man derart abrupt und ohne Vor warnung ihren Sohn aus der Tagesklinik warf. Auch die NÖN fragte nach.

Einladung zu Gespräch mit Ombudsstelle

„Ohne näher auf die konkreten Situationen einzugehen, war aus medizinisch-therapeutischer Sicht auf Basis der bekannten Diagnose und bei vorliegendem Sozialverhalten eine Weiterführung der Behandlung im tagesklinischen Umfeld nicht mehr zielführend und auch kein weiterer Therapieerfolg zu erwarten, aus diesem Grund wurde seitens des Landesklinikums Waidhofen auch zweimal das persönliche Gespräch zur Klärung des Sachverhaltes angeboten und im Telefonat die aus therapeutischer Sicht notwendige weitere Vorgehensweise besprochen und die Vorstellung im Landesklinikum Mauer zwecks vollstationärem Aufenthalt dringend empfohlen und auch im übermittelten Kurzarztbrief festgehalten“, stellt Medienkoordinator Thomas Schmallegger in einer schriftlichen Beantwortung eines Ersuchens um Stellungnahme seitens der NÖN klar.

Er bestätigt, dass Allram die Klinikleitung direkt angeschrieben habe. „Es erging unsererseits die Einladung, gemeinsam mit der Ombudsstelle des Landesklinikums Waidhofen ein klärendes Gespräch zu führen“, sagt Schmallegger.

Kimi befindet sich inzwischen stationär zur Behandlung in Mauer. Daniela Allram besucht ihren Sohn mehrmals wöchentlich – jeweils am Mittwoch und am Wochenende. Sie hofft, dass Kimi im Landesklinikum Mauer jetzt die Behandlung erhält, die er braucht.