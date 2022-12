„Advent am Hauptplatz“ war ein toller Erfolg

Vollbild

Elfriede Hochleitner aus Meires gewann ihren Einkauf bei Intersport Ruby im Wert von 90,90 Euro. Am Bild mit Hilde Ruby und Doris Lamatsch. Fotos: privat Harald Litschauer aus Peigarten kaufte bei Lets do it Roth um 33,57 Euro ein und gewann. Gerhard Adamowitsch gratulierte. Große Freude bei Günther Draxler aus Brunn: Er gewann seinen Einkauf bei Ramharter Mode im Wert von 400 Euro. Ukrike Ramharter gratulierte.

