Advent im TAM: Alte Lieder und neue Texte

„Ich brauche bitte Texte für die Adventzeit“, forderte Ewald Polacek die Mitglieder der Dramatischen Schreibwerkstatt im Theater an der Mauer auf. Diese setzten sich an Computer, Laptop und Notizbuch und lieferten eine Vielzahl an Erinnerungen oder erfundenen Geschichen zum Thema Weihnachten. Auch die TAM-Autoren Christine Reiterer und Johann Kargl (sein Beitrag wurde von Ewald Polacek gelesen) boten ihre Texte an.

Eine Auswahl der Arbeiten wurde am 10. und 11. Dezember im „gemütlichen TAM-Wohnzimmer an der Stadtmauer“ unter dem Titel „Advent - alte Lieder und neue Texte“ präsentiert. Krampusgeschichten waren dabei ebenso zu hören wie die Erinnerung an einen roten Puppenwagen, den das Christkind gebracht hatte oder an das erste Transistorradio, das die Wiener Sängerknaben in die weihnachtliche Stube einlud. Natürlich durften auch Gedanken an den Weihnachtsbaum, der sich in manchen Häusern als „Sozialfall“ entpuppte, an die köstlich duftenden Vanillekipferl oder an den Punschstand nicht fehlen.

Den passenden musikalischen Rahmen gestaltete das „TAM-Orchester“ Riccarda Schrey. Sie begleitete am Klavier den TAM-Autoren-Spontanchor (es gab lediglich eine einzige Probe, ehe man sich auf die Bühne wagte), der die Besucher mit bekannten Weihnachtsliedern auf das bevorstehende Fest einstimmte. Die im Publikum verteilten Texte wurden gerne genutzt, um gemeinsam mit dem TAM-Chor bei „Oh Tannenbaum“ oder „Leise rieselt der Schnee“ einzustimmen. Dies wurde letztlich nicht nur mit Applaus, sondern auch mit der Aussage einer Besucherin „Das war so ein schöner, gemütlicher Nachmittag. Und das gemeinsame Singen hat so viel Spaß und Freude bereitet“, quittiert.

„Es ist schön, dass wir auf so viele begabte Autoren zurückgreifen können, die nicht nur schreiben, sondern auch singen können“, dankte Polacek den Mitwirkenden für ihr Engagement für das Theater an der Mauer.

Die weihnachtliche Dekoration der TAM-Bühne wurde in bewährter Weise von Adele Schaden gestaltet.

