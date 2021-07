Adolf Wallners Klingelbilder – sich bewegende Skulpturen und Dioramen, in denen er seine Auseinandersetzung mit Gott und den Weltreligionen zum Ausdruck bringt – sind in ihrer Form einzigartig und jetzt erstmals öffentlich zu sehen. Das Zusammenspiel von Elektromotoren, Zahnrädern, Riemen, den dadurch angetriebenen Objekten und diversen Klingeln ist faszinierend zu beobachten. Wie viel peinlich genaue Abstimmungsarbeit dahinter stecken mag, damit der Rhythmus des Klingelns stets gleich bleibt, vermag man als Betrachter kaum zu erahnen. Ein längeres Studium der bewegten Bilder lohnt sich, findet man doch immer wieder neue Details, die man bei flüchtiger Betrachtung leicht übersehen könnte.

Knochen eines vom Blitz getroffenen Pferdes verarbeitet

In seinen Werken verarbeitet der in Waldhers (Gemeinde Waldkirchen) lebende Wallner Andenken von seinen Reisen durch die Welt. So baute er die Knochen eines geliebten Pferdes von der Farm seines Bruders in Uruguay in eines seiner Werke ein. „Es war das schwierigste Pferd zum Reiten, es hieß ‚Ferrari‘ und ich brauchte drei Jahre, bis ich es beherrschen konnte. Als ich im vierten Jahr wieder nach Uruguay kam und mit dem Pferd reiten wollte, erfuhr ich, dass es vom Blitz getroffen worden war. Es war nur noch ein Knochenhaufen übrig. Mir war in diesem Moment klar, dass ich daraus etwas machen muss“, erzählte Wallner bei der Vernissage.

Bilder mit "Kippeffekt"

Perfekt ergänzt werden Wallners Klingelbilder durch die großformatigen Aquarelle von Reiner Tiefenbacher. Seine Serie „Bilderfallen“, die aus zwölf 150 mal 140 Zentimeter großen Aquarellen besteht, ist in der „Kunst.Galerie.Waldviertel“ erstmals vollständig zu sehen. Nur hier fand der in Schönberg am Kamp geborene Künstler bisher den nötigen Platz. Seit 20 Jahren arbeitet er an seinen „Bilderfallen“. Das zentrale Thema seiner Werke ist die Verwandlung. Bei jeder 90-Grad-Drehung verwandeln sich die Bilder in ganz andere Bilder, sogar durch Neigen des Kopfes oder Verändern der Entfernung kann der Kippeffekt schon ausgelöst werden. Demonstriert wurde dies in der Galerie durch daneben hängende Reproduktionen, die um 180 Grad verdreht aufgehängt wurden.

Die Idee für die „Bilderfallen“ ging aus einem Buchprojekt hervor, an dem der Buchillustrator Tiefenbacher vor über 20 Jahren zu arbeiten begann, und das es bis heute nicht gibt. Tiefenbacher will mit seinen Bildern eine neue Sichtweise erzeugen, die man nicht so leicht vergisst. Die Mehrdeutigtkeit und der Anteil der persönlichen Konstruktion an unserer Wahrnehmung sind die Themen, die Tiefenbacher hier aufgreift.

Werke ergänzen sich perfekt

Die Idee der gemeinsamen Ausstellung faszinierte ihn sofort: „Als ich Adolf Wallner das erste Mal sah, wusste ich, wir passen perfekt zusammen. So etwas Neues wie seine Werke habe ich schon lange nicht gesehen, und genau darum geht es in der Kunst“, meinte Tiefenbacher bei der Vernissage. Im Nachhinein hätten sich auch gewissen Parallelen zwischen seinen Werken und den Klingelbildern Wallners gezeigt: „Beide Ansätze sollen das Assoziationszentrum des Betrachters in Bewegung setzen“, meinte Tiefenbacher.

Für die „Kunst.Galerie.Waldviertel“ war es die erste „richtige“ Vernissage dieser Saison, ohne Besucherzahlbeschränkung und ohne Maskenpflicht, dafür mit Buffett, gemütlichen Stehtischen im Freien und Live-Musik von Peter Huber und der Dieter Libuda-Band. Zahlreiche Kunstinteressierte nutzten die Gelegenheit, unter ihnen Hilde und Herbert Ruby, der Waldkirchener Bürgermeister Rudolf Hofstätter mit Gattin Elisabeth, der ehemalige Waidhofner Stadtrat Alfred Sturm mit Gattin Ingrid, der Bildhauer Günther Prokop und die Waldviertler Künstlerin Judith Exel.