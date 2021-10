Alina Kalaschek: „Möchte etwas Sinnvolles tun“

Alina Kalaschek ist eine von vier Frauen, die sich heuer für die Absolvierung eines „Freiwilligen Sozialen Jahres“ beim Roten Kreuz Waidhofen entschlossen haben. Alina Kalaschek sprach mit der NÖN über ihre Beweggründe und wie sie das Jahr nutzen will, um sich auf ihr Medizinstudium vorzubereiten.

Was bewegte Sie dazu, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren?

Alina Kalaschek: Ich habe einige Freunde, die Zivildienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Roten Kreuz absolvieren. Ich will Medizin studieren und möchte mir ein Jahr Zeit für die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung nehmen und zugleich etwas Sinnvolles tun, was mir auch später als Ärztin von Nutzen sein wird. Ich habe schon ein einmonatiges Praktikum am AKH Wien als OP-Assistentin im Sommer 2019 absolviert. Hier war ich für die Vor- und Nachbereitung von Operationen zuständig, und durfte auch bei Operationen zuschauen, weil die zuständige Fachärztin gemerkt hatte, dass ich Interesse habe.

Sie sind jetzt schon seit Sommer beim Roten Kreuz als Rettungssanitäterin tätig. War das die richtige Entscheidung?

Kalaschek: Auf jeden Fall. Ich würde jedem, der im Medizin- oder Pflegebereich arbeiten will, ein solches Jahr empfehlen, um zu sehen, ob der Umgang mit Patienten das Richtige für ihn ist. Gerade bei der Rettung bekommt man unheimlich viel Einblick in verschiedene Einrichtungen vom Pflegeheim bis zum Krankenhaus, lernt die verschiedensten Menschen und ihre Situationen kennen und kann sich ein Bild machen, welcher Bereich für einen selbst interessant sein könnte. Positiv für mich ist der familiäre Umgang auf der Dienststelle, da sind schon einige neue Freundschaften entstanden. Wir haben auch eine Reihe von Medizinstudenten in der Mannschaft, die mir wertvolle Tipps für den Aufnahmetest geben können.

Wie sieht die Ausbildung aus? Gab es da coronabedingte Herausforderungen?

Kalaschek: Die Theorieausbildung erfolgte in Form eines Webinars mit einem Livestream von verschiedenen Dienststellen. Die Zivis mussten dazu in der Dienststelle anwesend sein, die FSJ-Leute durften zu Hause zuschauen. Ich war aber meistens auch auf der Dienststelle. Die Praxisausbildung erfolgte immer vor Ort mit Praxisanleitern.

Nachher waren noch 160 Praxisstunden als Dritter auf einem Auto zu absolvieren. In der einsatzfreien Zeit wurde dann fleißig geübt. Da hat sich dann schon herauskristallisiert, wer besonders engagiert ist, und das hat sich dann auch bei der Einteilung auf die einzelnen Autos ausgewirkt.

Gibt es Dienste oder Einsätze, die besonders in Erinnerung bleiben?

Kalaschek: Natürlich bleiben manche Dienste besonders im Gedächtnis, wenn es herausfordernde Einsätze sind. Ich war schon bei zwei oder drei Einsätzen, wo der Patient mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das ist schon etwas nicht Alltägliches. Genauso sind es aber auch Dienste mit meinen Lieblingskollegen, an die ich gerne zurückdenke. Mit der Zeit arbeitet man mit diesen Kollegen immer besser zusammen, weiß, was der andere von einem erwartet und muss nicht jeden Schritt einzeln absprechen oder anfordern. Man muss natürlich mit jedem arbeiten können, aber es ist eben schon etwas anderes, wenn man mit den Lieblingskollegen Dienst hat.

Auf welchen Fahrzeugen machen Sie am liebsten Dienst?

Kalaschek: Ich bin gerne auf dem RTW, das ist am spannendsten. Ich mache freiwillig Dienste über die verpflichtenden 34 Stunden hinaus, um dafür mehr Gelegenheit zu haben. Ich fahre aber auch gerne auf dem Krankentransportwagen oder Behelfskrankentransportwagen, weil man dort viel Zeit für Gespräche mit den Patienten hat. Das ist eine gute Übung für den Umgang mit diesen Menschen.

Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft? Wollen Sie beim Roten Kreuz weitermachen?

Kalaschek: Ich habe vor, ehrenamtlich dabeizubleiben. Ich möchte wahrscheinlich auch die Ausbildung zur Notfallsanitäterin absolvieren. Und natürlich will ich die Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium schaffen – ich nutze z.B. die Wartezeiten im Krankenhaus fürs Lernen mithilfe einer App. Beim Studium überlege ich noch, ob ich in Wien oder vielleicht doch lieber in Deutschland studieren möchte. Hier könnte ich mir sogar meine Sanitäterausbildung auf den Notenschnitt anrechnen lassen. Die Charité in Berlin würde mich schon interessieren.