Wie es ist, wenn die ganze Familie wegen Covid-19 in Quarantäne muss, musste Thomas Führer aus Waidhofen am eigenen Leib erleben. Und nicht nur das, es wurden auch sieben Familienmitglieder krank.

Erster Verdacht: Beim Radfahren verkühlt

Der älteste Sohn der Führers dürfte sich bei seiner Arbeit in Wien angesteckt haben. Am Freitagabend entwickelte er Symptome. „Anfangs glaubte er, sich nur beim Radfahren verkühlt zu haben. Der PCR-Test (Nasenabstrich) am Samstagvormittag bestätigte aber rasch die tatsächliche Covid-Infektion“, erzählt Thomas Führer.

Die Familie – insgesamt sieben Personen - musste mit sofortiger Wirkung in Quarantäne und erhielt einen „Absonderungsbescheid“. Alle Familienmitglieder wurden getestet und entwickelten in den Tagen danach mehr oder weniger starke Symptome.

„Schließlich waren wir alle sieben positiv, wenngleich bei drei von uns der erste Test in der Teststraße in Zwettl noch negativ war und erst der zweite Test nach Auftreten der Symptome am nächsten Tag positiv war“, berichtet Führer.

Bei allen Familienmitgliedern Verlauf wie schwere Erkältung

Die Krankheit verlief bei allen ähnlich, mit trockenem Husten, mehr oder weniger starkem Anstieg der Körpertemperatur bis hin zu mäßigem Fieber, Muskelschmerzen und teilweise kurzfristigem Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. „Von mir selbst kann ich sagen, dass ich am 13. Oktober abends die Symptome bekam und dann die Infektion innerhalb von 24 Stunden sehr heftig durch meinen Körper marschierte. Danach war aber das Schlimmste ausgestanden und ich konnte per Homeoffice wieder arbeiten. Einige Tage blieb noch eine mäßig erhöhte Temperatur und ein Hüsteln, das war es dann auch schon“, beschreibt Führer seinen eigenen Krankheitsverlauf.

So wie er und seine Familie die Infektion und die damit verbundene Quarantäne erlebt hatten, sei es nicht schlimm gewesen: „Niemand war ernstlich krank und wir nutzten die erzwungene gemeinsame Zeit in der ‚Absonderung‘ auch für viel gemeinsames Tratschen, Spielen und Spaß. Das hat uns allen sicher sehr geholfen.“

Führer könne aber nachvollziehen, wie schlimm die gleiche Situation für jemanden sein muss, der alleine lebt: „Dann ist es sicher voll brutal mit den eigenen Ängsten und Sorgen allein gelassen zu werden. Man fragt sich: Wird es nun ärger? Muss ich ins Spital? Bleiben Spätfolgen?“

Lob für Arbeit der Behörde

Ganz wichtig ist es Führer, die gute Betreuung durch die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen zu loben. „Das Contact-Tracing war bis dahin für uns etwas Abstraktes gewesen, das man nur aus dem Fernsehen gekannt hat. Aber die Damen und Herren am Telefon waren ausgesprochen freundlich, kompetent und mitfühlend. Ihnen gilt unser aller Hochachtung, denn sie müssen ja tagtäglich viele betroffene Mitmenschen anrufen und sie leisten wirklich hervorragende Arbeit. Auch die Teams des Roten Kreuzes in Zwettl und auch in Waidhofen beim Covid-Test waren ausgesprochen kompetent und freundlich und das Testen dadurch eine Kleinigkeit für uns“, betont Führer.

Er will seinen Beitrag zur Erforschung des Virus leisten: „Da ich von der Statistik Austria auch zur wissenschaftlichen Untersuchung ausgewählt worden bin, werde ich am 13. November in Zwettl noch einmal auf die verbliebene Viruslast (PCR-Test) und auf hoffentlich vorhandene Antikörper untersucht. Ich bin schon auf die Ergebnisse gespannt.“

„Tragen verschärfte Maßnahmen mit.“

Führers Fazit: „Die Ansteckung mit dem Covid-Virus erfolgt offenbar sehr leicht, da wir alle gesund, sportlich und ohne Rauchen leben hat es niemandem von uns ernstlich geschadet und die Betreuung durch die ‚Gesundheitsbehörden‘ in Form der Mitarbeiter von Amtsarzt Wittmann in der BH Waidhofen war hervorragend!“

Verharmlosen will Führer das Virus keinesfalls: „Zum Schutz älterer, kranker und empfindlicher Personen tragen wir die eben neu beschlossenen verschärften Maßnahmen der Bundesregierung voll mit, gemeinsam werden wir es schaffen“, ist er überzeugt.