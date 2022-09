Allegro Vivo: „Wendepunkte“ in Mythen und Musik

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In Mythen und poetischen Erzählungen wiedergegebene Wendepunkte wurden oftmals auch in Musik transferiert. Das Allegro-Vivo-Konzert „Turning point“ in der Stadtpfarrkirche am Donnerstagabend war überwiegend diesem Thema gewidmet. Zur Einstimmung spielte das Wranitzky Kammerorchester Prag unter der Leitung des international renommierten Dirigenten Marek Štilec die Intrada zu „Apollo et Hyacintus“, ein Werk, das Wolfgang Amadeus Mozart im Alter von elf Jahren komponierte.

Die 24-jährige Allegro-Vivo-Preisträgerin Alexandra Kahrer trat als Cello-Solistin in Joseph Haydns Cellokonzert C-Dur auf, begleitet vom Wranitzky Kammerorchester. Kahrner zeigte ihr Können expressiv und energisch im ersten Satz „Moderato“, wunderbar empfindsam im zweiten Satz „Adagio“, virtuos und temporeich im Finale „Allegro molto“. Der Applaus und die begeisterten Bravo-Rufe des Publikums nahmen kein Ende, weshalb die großartige junge Künstlerin als Zugabe die diffizil zu spielende, mit Synkopen ausgestatteten Sarabande aus der Suite Nr. 3 C-Dur für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach darbot.

Mythologische Sage stimmungsvoll gespielt

Die Festa teatrale „Acide“ von Joseph Haydn entstand anlässlich der Hochzeit von Anton Esterházy mit der Gräfin Maria Theresia Erdödy im Jahr 1763 und wurde vom Wranitzky Kammerorchester exzellent interpretiert. Joseph Haydns Ouvertüre zu Philemon und Baucis“ gelang leichtfüßig und beschwingt, lebhaft und dynamisch. Als besonderen Höhepunkt bot das Orchester ein Werk des 1739 in Wien geborenen, heute fast vergessenen Komponisten Carl Ditters von Dittersdorf: „Die Verwandlung der lykischen Bauern in Frösche“ ist Teil von Ovids Metamorphosen und erzählt die Geschichte der lykischen Bauern, die von der Göttin Latona in Frösche verwandelt werden, weil sie ihr und ihren beiden Kindern, die dem Verdursten nahe waren, das Trinken von Wasser aus einem See verweigerten. Die Interpretation des Wranitzky Kammerorchesters gab perfekt die Stimmung der mythologischen Sage wider, den Durst und das Darben,den Spott der Bauern, den Zorn und die Vergeltung, schließlich das Springen und Quaken der Frösche.

Marek Štilec – wäre er nicht Tscheche, müsste er Italiener sein – dirigierte das Wranitzky Kammerorchester Prag mit enormem Temperament und mitreißendem Enthusiasmus. Nach vehementem und anhaltendem Applaus durften sich die Konzertbesucher noch über den Tanz „Furlana“ aus dem Ballett „Das listige Bauernmädchen“ von Paul Wranitzky, dem Namensgeber des Orchesters, freuen.

