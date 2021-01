Altschachs Rückkehr fraglich: Nachfolge als Problem? .

Gerüchten zufolge soll Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) nach seiner Krebserkrankung nun doch nicht wie ursprünglich geplant im Jänner in sein Amt zurückkehren: Vielmehr steht sein Rücktritt im Raum, als mögliche Nachfolger kämen Stadträtin Marlene Lauter, Stadträtin Eunike Grahofer oder Stadtrat Eduard Hieß in Frage. In ÖVP-Kreisen wird Marlene Lauter als Favoritin gehandelt.