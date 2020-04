Zwei Wochen in selbstverordneter Quarantäne erlebte der in Waidhofen aufgewachsene ORF-Radiomoderator Andreas Hausmann. Hausmann, der seine Karriere bei Radio Waldviertel startete, wechselte 2000 zum ORF NÖ nach St. Pölten.

„Ein bis zwei Wochen vorher waren wir schon im Krisenmodus“, erzählt er. Als die Fallzahlen stiegen und damit die Gefahr, dass sich Mitarbeiter bei Reportagen anstecken könnten, entschied die Chefredaktion am 23. März, dass das Landesstudio zur Sperrzone wird, um die Bürger weiterhin mit Informationen versorgen zu können. Dort blieb Hausmann bis zum Schichtwechsel am 6. April. „Das war eine logistische Herausforderung. 16 Kollegen waren die Ersten, die das gemacht haben, für alle war es Neuland.“ Mit dem „Kernteam“ drinnen und vielen Mitarbeitern draußen wurden täglich 24 Stunden Programm gemacht. „Inwiefern diese Erkenntnis Auswirkungen auf die zukünftigen Arbeitsabläufe nach dieser Pandemie haben wird, wird man sehen.“

Die Feldbetten für die Mitarbeiter stellte der Feuerwehrverband zur Verfügung. Das Marketing besorgte zusätzliche Matratzen. Die Firma Styx lieferte Goodie-Päckchen, ein Caterer das Essen. Die Zeit in der Quarantäne empfand Hausmann als intensiv und anstrengend. Er stand gegen 4 Uhr auf, machte von 5 bis 9 Uhr seine Sendung. Nach Skypekonferenz, Frühstück und kurzer Pause ging es zur nächsten Sendung. Nach dem Mittagessen unterstützte er Kollegen beim Schriftgenerator.

Geburtstag der Tochter wurde „vorgefeiert“

Seine Familie zeigte Verständnis. „Meine Gattin hat gemeint, dass ich genau für solche Sachen meinen Job machen würde. Und sie hat recht. Als Journalist will man in einer solchen Situation dabei sein.“ Seine Kinder Leonie (15), Anton (12) und Emil (10) stellten nur ein Ultimatum: Zu Ostern muss der Papa zu Hause sein. Der Geburtstag seiner Tochter am 26. März wurde kurzerhand „vorgefeiert“.

„Die Truppe ist super“, sagt Hausmann. Derzeit befinden sich 16 Kollegen im Funkhaus in St. Pölten. Diese werden bis 22. April das Studio nicht verlassen. „Ich werde beim dritten Turnus vom 22. April bis 6 Mai wieder dabei sein. Danach werden wir schauen, ob noch ein vierter Durchgang nötig ist.“ Die Rückmeldungen seien sehr positiv gewesen, so Hausmann – auch wenn es eine Gratwanderung zwischen „keine Panikmache“ und „guter Laune“ war.