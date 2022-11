Andy Marek Weihnachts-Show wieder vor Publikum

Nachdem in den letzten beiden Jahren die Andy Marek Weihnachts-Show ohne Live-Publikum stattgefunden hat, diese im Internet und im Fernsehen gezeigt wurde, gibt es heuer diese tolle Veranstaltung wieder mit Publikum vor Ort.

Karten rechtzeitig sichern

Andy Marek lädt zu seiner Weihnachts-Show am 17. Dezember um 19.30 Uhr in die Sporthalle Waidhofen ein. Es soll wieder ein ganz besonderer Abend werden, bei dem der Entertainer und Moderator zahlreiche Gäste aus der Showbranche und heimische Künstler präsentiert und einige Überraschungen vorbereitet hat.

Eines bleibt aber gleich, wie schon in den vielen Jahren davor: „Ich möchte auch heuer wieder mit meiner Show dem Publikum Freude bereiten und Menschen, denen es in meiner Heimat nicht so gut geht, helfen. So steht der Abend natürlich auch wieder im Zeichen des Charity-Gedankens“ sagt Andy Marek.

Der Kartenvorverkauf startet am Donnerstag, dem 10. November in allen Sparkassen, sowie auch online unter http://www.sparkasse.at/tickets und http://www.oeticket.com. Der Eintrittspreis pro Karte ist 24 Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen 10 Euro. Für jene, die fix dabei sein wollen: Sichern sie sich ihre Karten rechtzeitig.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.