Andy Marek Weihnachtsshow: „Show war anders, aber schön“

Die Andy Marek Weihnachts-Show lockt jedes Jahr viele Menschen in die Sporthalle Waidhofen. Nach knapp einer Stunde sind die rund 1.500 Karten jedes Jahr weg. Das allerdings nur dann, wenn es nicht Corona gäbe. So musste Andy Marek auch heuer wieder eine Show ohne Livepublikum durchführen, ein Umstand, der den Entertainer natürlich sehr schmerzt.

„Wenn du gewohnt bist, auf einer Bühne zu stehen und das Publikum hautnah zu spüren, ist es schon etwas ganz anderes, dann nur in sechs oder sieben Kameras zu sprechen!“ Das Positive allerdings ist, dass aufgrund der Übertragungen im Internet und im Fernsehen, zigtausende Menschen dabei sein können. Und das waren sie auch, wie hohe Einschaltquoten im Internet auf nön.at und andymarekhilft.at, im Wiener Stadtfernsehn W24 und auf Schau TV zeigen. Und jetzt hat man noch die Möglichkeit, am 24. Dezember um 11 Uhr die Show auf Puls 24 zu sehen.

Und das Programm war auch wieder ganz besonders. Viele prominente Gäste wie „Seifenstein“ Rudi Roubinek, Soko Donau Kommissarin Lilian Klebow, Adi Hirschall, Kabarettist Gerold Rudle, die Edlseer, Hitparadenstürmer Thorsteinn Einarsson, Musical-Star Ana Milva Gomes, The Magic of Abba, Stargeigerin Barbara Helfgott, und viele mehr, folgten der Einladung von Andy Marek und boten ein wunderbares Programm. Ein Ausflug in die Kittenberger Erlebnisgärten, eine emotionale Überraschung für einen jungen Burschen und die gesanglichen Darbietungen vom Gastgeber selbst durften nicht fehlen. Hier besonders emotional das Duett mit seinem Sohn Lukas „Father & Son“.

Spenden für Waldviertler, denen es nicht so gut geht

Immer wieder wies Andy Marek während der Show auf sein Charity-Projekt hin, mit dem er Menschen im Waldviertel, denen es nicht so gut geht, helfen will. Auch jetzt kann man sich mit Spenden beteiligen: Kennwort „Andy Marek hilft“, IBAN: AT59 2027 2000 0090 1173.

„2014 hatte ich die Idee Menschen Freude zu bereiten und Familien, denen es nicht so gut geht zu helfen, das ist auch heuer wieder gelungen. Ohne Live-Publikum ist es zwar anders, aber es war wieder sehr schön!“, fasst Marek zusammen. Wer die Spendenempfänger sind, wird wie gewohnt in der NÖN bekannt gegeben.