Andy Mareks Sommerbühne ist wieder sehr gefragt

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr präsentiert Andy Marek auch heuer wieder seine Sommerbühne in Waidhofen. Zwischen 8. und 24. Juli finden zehn Veranstaltungen im wunderschönen Ambiente des Stadtparks statt. Und die Künstler sind heuer besonders prominent.

So kommen die derzeit angesagtesten Kabarettisten wie Thomas Stipsits, Gernot Kulis und Stermann & Grissemann in den Stadtpark, wo auch eine große Bandbreite an musikalischen Gästen für die entsprechende Stimmung sorgen wird: Von Pop über Liedermacher, bis hin zu Schlager und Volksmusik, da ist volles Programm angesagt. Ina Regen, die Paldauer, Thorsteinn Einarsson, Insieme, die jungen Zillertaler und viele mehr, es ist für jeden etwas dabei.

Ursula Strauss & Ernst Molden live

Den Anfang macht am 8. Juli die im deutschsprachigen Raum gefragteste Schauspielerin Ursula Strauss, die ihre wunderbare Gesangstimme präsentiert. Aber sie ist nicht alleine, sondern mit dem Songwriter und Dichter Ernst Molden unterwegs. Zwischen den beiden gibt es seit über acht Jahren eine wunderbare musikalische Zusammenarbeit. Und die beiden werden im Stadtpark ein Konzert mit den Liedern aus dem viel umjubelten und sehr erfolgreichen Album „WÜDNIS“ zum Besten geben. Die Songs, reduziert auf zwei Stimmen und elektrische Gitarre, werden für eine besondere Stimmung sorgen.

Der Kartenverkauf für diese 10 Veranstaltungen läuft sehr gut und wer Interesse hat, kann sich die Karten problemlos entweder in allen Sparkassen oder auch online unter www.sparkasse.at/tickets sichern. Alle Informationen zu Kabarett & Musik im Stadtpark findet man unter www.andymarek.at.

