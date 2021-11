AnnoLignum: Holz, Filme & Küche

Die AnnoLignum Holz-Erlebnis-Welt des Familienunternehmens Blumberger moebel-architektur wurde im September 2020 eröffnet und lädt Besucher ein, das schöpferische Handwerk aus der Sicht der Jetztzeit als auch dessen historische Entwicklung kennenzulernen. Mit spürbarer Leidenschaft für seinen kreativen Beruf erzählt Tischlermeister und Geschäftsführer Reinhart Blumberger von der Geschichte des Tischlereibe-triebs, der seit 1865 besteht.

Die Begeisterung für die Handwerkskunst hatte sich frühzeitig auch auf seinen Sohn übertragen: Stefan Blumberger liebt wie sein Vater das alte Tischlerhandwerk, mit großem Engagement restauriert er auch wertvolle alte Möbel, an denen der Zahn der Zeit Spuren hinterlassen hat. Im Anno-Lignum konnte er ein Museum mit historischer Werkstätte einrichten, in dem alte Geräte und Werkzeuge der Tischlerzunft zu sehen sind und die Besucher einen Einblick in die Tradition des den Wohnraum jedes sesshaften Menschen mitgestaltenden Tischlergewerbes erhalten. Es ist dies das einzige Tischlerei-Museum im Waldviertel.

„AnnoLignum ist ein Kunstwort, es besteht aus den Worten ,anno‘ für ,im Jahre‘ und ,Lignum‘ für ,Holz‘ und soll die Symbiose von alter Tradition und neuer Handwerkskunst zum Ausdruck bringen,“ erklärt Reinhart Blumberger. „Unsere Idee war, mit dem AnnoLignum einen Treffpunkt für Menschen zu schaffen, die Interesse an der Handwerkskunst haben, die vielleicht sogar einen der angebotenen Handwerkskurse besuchen möchten, in denen ausschließlich alte Hobel und alte Sägen verwendet und alle Objekte händisch hergestellt werden. Ebenso sind Kunst- und Kulturliebhaber willkommen, denen wir vielfältige Veranstaltungen bieten können, angefangen von Kabaretts über Konzerte bis hin zu anspruchsvollen Filmen.“

Niveauvoller Filmabend im AnnoLignum

Am vergangenen Freitag veranstaltete das Forum EU XXL Film in Kooperation mit dem Verein KinoMio und dem Union Handball Club Waidhofen einen niveauvollen Filmabend. „Der geheime Roman des Monsieur Pick“, so der Titel des 2019 entstandenen Spielfilms, erzählt die spannende Geschichte über ein Romanmanuskript, das eine junge Verlegerin in der „Bibliothek der zurückgewiesenen Bücher“ entdeckt. Sie liest es, ist davon begeistert und beschließt, es zu publizieren. Der nächste von KinoMio präsentierte Film „Der Junge und die Wildgänse“ wird am Donnerstag, 11. November, um 20 Uhr im AnnoLignum gezeigt. Auch die Kulinarik hat ihren Stellenwert im Veranstaltungskalender der Holz-Erlebnis-Welt, so gab es vorige Woche einen Wok-Abend, am Donnerstag dieser Woche wird ein Genussabend in der Fitnessküche geboten.