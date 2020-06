Buddhistische Gelassenheit, die sich in dynamisch-spontanen Bildern ausdrückt, beschreiben die Persönlichkeit und Werke des Künstlers Wilhelm Kollar, dessen Ausstellung „Ein Fest von Farbe und Form“ am Freitag in der Kunst.Galerie.Waldviertel eröffnet wurde.

„Er ist ein lebendes Paradoxon“, erzählt Bernhard Antoni-Bubestinger, Kurator des Kunstmuseums Waldviertel in Schrems, in seinen einführenden Worten. „Sein Wesen ist kaum mit seinen Bildern in Einklang zu bringen. Man sieht die Polaritäten, die Gegensatzpaare hell und dunkel, stark farbig und monochrom, dynamisch-wild und dann wieder ganz kontrolliert. Die Fülle und die Leere, das Gegenständliche und das Abstrakte. Das alles nicht nebeneinander oder separiert, sondern mit seinem ganzen Geschick in ein einziges Bildgewebe verflochten. Er ist ein Maler der Synthese.“

Bernhard Antoni-Bubestinger bezeichnet Wilhelm Kollar als sehr bescheiden und unaufdringlich. In einer Art Versuchsanordnung wage er ein Experiment an unserer Stelle, wie es wäre, die Welt doch einmal mit anderen Augen zu sehen. Mit poetischen Augen vielleicht, oder zumindest mit Augen des ganzheitlichen Blicks. Er sei ein Maler, der Objekte auch auflöst, entgrenzt und entmaterialisiert. Obwohl die Bilder dadurch oft sehr fern wirken, sind sie jedoch sehr lebensnah. – Ein Künstler, der sehr modern und gleichzeitig klassisch und gültig sei.

Wilhelm Kollar feiert heuer seinen 70. Geburtstag. Er wurde in St. Pölten geboren, lebt jedoch seit 1992 mit seiner Partnerin Eleonore Hettl in einem ehemaligen Gasthaus in Buchbach bei Waidhofen.

Die Ausstellung ist noch bis 19. Juli von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu sehen.