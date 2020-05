So eine Vernissage hat wohl noch keiner erlebt: Es war fast alles da, was man braucht – eine Galerie voller Kunstwerke, ein Organisator, der die Eröffnungsworte spricht und zwei Künstlerinnen, die beim Rundgang durch die Ausstellung über ihre Arbeiten sprechen, doch etwas ganz Wesentliches fehlte: das Publikum.

Denn die Ausstellung „Metapher und Mythen“ der beiden Waldviertler Künstlerinnen Myriam Urtz und Susanne Seidler konnte wegen der Corona-Pandemie nur virtuell eröffnet werden. Sonja Eder produzierte ein 15-minütiges Eröffnungsvideo, das am Samstag um 19 Uhr auf der Homepage der Galerie veröffentlicht wurde – an jenem Termin, an dem ohne Corona die Vernissage stattgefunden hätte.

Aufgebaut wie eine „normale“ Eröffnung

Das Konzept orientiert sich am üblichen Ablauf einer Ausstellungseröffnung. Galeriebetreiber Jimmy Moser ging auf die Entscheidung ein, das Ausstellungsprogramm notfalls virtuell durchzuziehen. Er sei sich darüber im Klaren, dass eine virtuelle Eröffnung kein vollwertiger Ersatz für eine echte Vernissage und den persönlichen Kontakt zwischen Künstlern und Besuchern sein könne.

Doch die Entscheidung, das Programm durchzuziehen und nicht wie andere Galerien alles abzusagen, sei angesichts der bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen richtig gewesen, denn laut Plan könne die Galerie ab 15. Mai wieder für Besucher geöffnet werden.

„Wir wissen zwar noch nicht genau unter welchen Rahmenbedingen – wie viele Leute, mit Masken – aber ich bin zuversichtlich“, meint Moser im Video.

Mythologisches und Aktuelles aufgegriffen

Urtz und Seidler stellen abwechselnd einzelne Werke vor. So hat Susanne Seidler einschneidende Ereignisse von weltweiter Bedeutung, wie den Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001, aufgegriffen: „9/11 war für mich ein Urknall zweier Weltkulturen“, sagt Seidler. Sie arbeitet mit Metaphern, die Themen sind nicht auf den ersten Blick zu erkennen: „Es sind Metaphern und Übertragungen in meine Bildsprache.“

Myriam Urtz greift mit ihren Skulpturen gerne Mythologisches auf, etwa die Geschichte der Danaë aus der altgriechischen Mythologie. Aber auch mit der Corona-Pandemie setzte sich Urtz auseinander: Sie schuf eine Figur mit dem Titel „Corona in my hands“, welche Mutter Natur symbolisiert, die Corona als „stacheliges Geschenk“ in den Händen hält – ein Hinweis auf eine Chance für die Natur auf Erholung.