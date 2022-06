Ausstellung für Multitalent Karl Höfner

Werbung

Grafiken und Fotografien des Waidhofner Künstlers Karl Höfner sind derzeit im Stadtmuseum zu sehen. Der 1886 in Weitra geborene Karl Ludwig Höfner studierte zunächst Jus und Kunstgeschichte. Ab 1906 war er an der Akademie der bildenden Künste in einer Klasse mit Anton Faistauer, Josef Dombrowsky, Franz Wiegele und Egon Schiele. Entsprechend der Zeit lassen sich unterschiedliche Beeinflussungen in seinem Werk feststellen, wobei die akademische Grundausbildung aus dem Historismus stammend ebenso zum Tragen kommt, wie der Jugendstil, der Secessionismus, der Expressionismus und schließlich der Stimmungsimpressionismus.

Talent früh erkannt

Höfners Zeichentalent fiel schon in der Volksschule auf. In der Mittelschule in Wien wurde das Talent weiter gefördert und er wurde ermuntert, nach der Matura ein Kunststudium zu beginnen. 1909/10 unterbrach er sein Studium für den Militärdienst und wurde zum Leutnant ausgebildet. Währenddessen entschied er sich, hauptberuflich nicht Künstler zu werden, sondern schloss 1912 die Lehramtsprüfung für Freihandzeichnen ab. Seine Assistenzjahre verbrachte er in Baden, Stockerau und schließlich in Waidhofen. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie besuchte er an der Akademie der bildenden Künste Wien die „Spezialschule Grafik“. Nach der Heirat mit der Waidhofnerin Marianne Müllner 1922 wohnte das Ehepaar in der Sixmühle und er wurde Mittelschullehrer für Zeichnen, Malen und Kunstgeschichte am Gymnasium Waidhofen. Da er jüdischer Herkunft war, wurde er 1938 vom Dienst suspendiert, konnte aber nach den Krieg wieder als Zeichenlehrer unterrichten. 1952 musste er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt werden. Er starb 1954 in Klein Eberharts.

Werke in Privatbesitz

Karl Höfner hat ein großes Werk hinterlassen, das sich jedoch zumeist in Privatbesitz befindet. Neben Malerei und Zeichnungen wurde er auch für seine Radierungen und Fotografien bekannt. Sein zurückgezogenes Leben in Waidhofen verwehrte ihm öffentliche Anerkennung und sein Arbeitsverbot während der Nazi-Diktatur verhinderte Ausstellungsbeteiligungen. Insofern ist er ein typischer Repräsentant der gesellschaftlichen Verhältnisse in der ersten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts in Österreich und besitzt durch sein künstlerisches Werk besonders aus den 1920er und 1930er Jahren überregionale Bedeutung.

