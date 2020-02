Auf der Bundesstraße 36 kam es zu einem Fahrzeugüberschlag, der glücklicherweise ohne Verletzte endete.

Der Lenker eines VW Passat war auf der Bundesstraße 36 von Waidhofen/Thaya kommend Richtung Nonndorf unterwegs. Eigenen Angaben nach kam ihm Höhe Götzweis ein Fahrzeug entgegen, welches aber immer weiter auf seine Fahrbahnseite gelangte.

Der VW-Fahrer lenkte seinen Wagen auf die rechte Fahrbahnseite um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihm zwar, aber er kam mit seinen rechten Rädern ins Bankett. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und der Wagen kam ins Schleudern.

Der VW Passat querte unkontrolliert die Gegenfahrbahn, krachte mit der Vorderseite in den linken Straßengraben und überschlug sich in Folge. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem am Dach liegenden VW Passat befreien.

Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr durch das Ortsgebiet von Götzweis umgeleitet werden.