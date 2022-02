„Balls&Beats“ feiert Comeback im Juli

Nach über 30.000 Besuchern zog der Jugendkulturverein Balls & Beats am Ende des Jahres 2018 einen Schlussstrich unter die erfolgreichste Event-Reihe des Waldviertels. Nun, vier Jahre später, steht der Verein vor einem Comeback.

Unter der Leitung von Thomas Micko und Lukas Pfeiffer und in enger Zusammenarbeit mit dem SV Sparkasse Waidhofen veranstaltet die „neue Generation“ am 30. Juli erneut ein Clubbing der besonderen Art. Mit neuem Team, neuen Ideen und Impulsen, neuem Veranstaltungsort, aber dem bewährtem Erfolgsrezept.

Christoph Mayer, der bis zuletzt an der Organisationsspitze der Veranstaltungen stand, und Harald Angel haben Balls & Beats 2011 gegründet und die Sommerveranstaltung von Jahr zu Jahr in neue Sphären geführt. Das Erfolgsgeheimnis, der Mix aus Sport, Action und Musik, ließ Balls & Beats zu einem Event für Jung und Alt und vor allem weit über die Bezirksgrenzen hinweg bekannt werden. Von zunächst rund 700 steigerte man sich auf rund 4.000 Besucher und ließ Waidhofen damit zum Jugendkulturmekka werden.

Aufgrund des hohen organisatorischen Aufwandes und der familiären Entwicklung bei einigen Mitgliedern des Kernteams wurde Ende 2018 ein Schlussstrich unter das zweitägige Event gezogen. Vier Jahre später steht der Verein mit neuen Ideen und einem neuen Führungsteam vor der Rückkehr. Mit dem 25-jährigen Thomas Micko, Obmann-Stellvertreter des Vereins und dem 21-jährigen Lukas Pfeiffer übernimmt die „nächste Generation“, die auch schon bei den vergangenen Balls & Beats-Veranstaltungen Schlüsselpositionen eingenommen hat und somit über breite Eventerfahrung verfügt.

75-Jahr-Jubiläum des SVW als Clubbing-Anlass

„Thomas und Lukas haben perfekte Voraussetzungen, um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, so Christoph Mayer, der als Obmann und Berater zur Verfügung steht, „sie bekamen in den vergangenen Jahren einen umfangreichen Einblick und sind die richtigen Personen an der Spitze der Organisation.“

Die beiden haben nun auch viel vor. Bereits am 30. Juli wird Balls & Beats zurückkehren, mit neuem Format und intensiven Kooperationen: Anlässlich des 75-jährigen Bestandsjubiläums des SV Sparkasse Waidhofen wird unter „SVW & Beats“ ein gemeinsames, großes Clubbing am Gelände des Birkenstadions abgehalten.

Die Detailplanung gemeinsam mit den Verantwortlichen des SVW ist in vollem Gange. „Wir werden die Tradition von Balls & Beats fortführen, aber mit neuen Elementen beleben und vor allem gemeinsam mit dem Sportverein agieren, um so die Stärken von uns allen zu nutzen“, freut sich Micko auf die neue Veranstaltung. Und auch Pfeiffer ist sich sicher: „Mit dem angestrebten Programm wollen wir mehr als 1.000 Besucher erreichen und in Waidhofen wieder einen Fixpunkt in der Jugendkulturszene etablieren. Dafür konnten wir ein junges Organisationsteam, auch mit Spielern des Sportvereins, gewinnen.“

Die genauen Details zur Veranstaltung des SV Sparkasse Waidhofen und Balls & Beats werden in den nächsten Wochen und Monaten auf den Social Media-Kanälen der beiden Vereine veröffentlicht.

