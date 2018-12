Einen tollen Showabend mit einem Programm aus 21 Überraschungsbeiträgen genossen die knapp 1.400 Zuseher von Andy Mareks Weihnachtsshow am Samstag in der Sporthalle.

Wieder hatte Marek Künstler, die er in diesem Jahr durch seine zahlreichen Moderationen kennenlernen durfte, nach Waidhofen gebracht. Das Spektrum reichte von Akrobatik über Tanz bis hin zu Zauberei und Kabarett, wobei natürlich auch der Gesang nicht fehlen durfte. Insgesamt 21 Beiträge reihten sich in dem gut dreieinhalbstündigen Programm aneinander, darunter auch zwei lokale Vertreter – die Albert-Reiter-Musikschule mit dem Ensemble „Saxo-Fun“ und die Dobersberger Sportakrobaten.

Für Gänsehautstimmung sorgte die elfjährige Mirjam Catal, die Siegerin von „NÖN sucht das größte Talent 2018“, mit ihrer eigens für diesen Abend selbst komponierten Ballade. Namhafte Künstler wie Andy Lee Lang, der Tänzer Michael Seida, die Schauspielerin Kristina Sprenger, der Kabarettist Gernot Rudle, der „Cordula Grün“-Interpret Josh, die Musikvirtuosen Piller&Piller und das Akrobatenduo Aquarius begeisterten das Publikum.

Der Zirkusdirektor Alexander Schneller machte seinem Namen beim Jonglieren alle Ehre, Romana Schneller wechselte im Rekordtempo ihre Outfits.

Mit „Feliz Navidad“ sang sich der durch sein Youtube-Video (8,5 Millionen Zugriffe) bekannte Fabian Schärf in die Herzen der Zuschauer. Andy Marek begeisterte mit einer Hommage an Udo Jürgens unter Mitwirkung der „Millenium Dancers“ und einem gemeinsamen Auftritt mit Sohn Lukas und Bruder Tony, die gemeinsam Österreichs inoffizielle Nationalhymne „I Am From Austria“ anstimmten.

Und weil die Show heuer so kurz vor Weihnachten stattfand, durfte auch „Stille Nacht“ nicht fehlen. Mit dem Erlös aus der Show wird Marek wieder bedürftige Menschen oder soziale Institutionen unterstützen.