Besuch von Bezirkshauptfrau Daniela Obleser: Akademie zeigt Projekte

Im Rahmen einer Waldviertel-Tour durch die Bezirke traf sich die Waldviertel Akademie mit Bezirkshauptfrau Daniela Obleser zu einem Informationsaustausch. Vorsitzender Thomas Arthaber und Projektleiterin Gabriele Rochla kamen in die Waidhofner Bezirkshauptmannschaft und sprachen mit Bezirkshauptfrau Obleser über zukünftige Projekte und Vorhaben sowie über die geplanten Veranstaltungen. „Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen und auf viele zukünftige Veranstaltungen und Vorhaben der Waldviertel Akademie im Bezirk“, so der Vorsitzende Thomas Arthaber.

Heuer sind drei Veranstaltungen im Bezirk Waidhofen geplant. Am Samstag, den 25. Juni wird es im Rahmen der Bezirksfeste „100 Jahre Niederösterreich“ ein Gespräch mit Historiker Stefan Karner und Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll im Stadtsaal geben.

Die Podiumsdiskussion „Hauptsache billig. Wie beeinflusst Fast Fashion unser Klima?“ findet am Mittwoch, den 14. September in der Raiffeisenbank statt und am Donnerstag, den 13. Oktober ist die Buchpräsentation „Kurswechsel bei 5.0“ mit Birgit Fenderl und Sabine Hauswirth im Lindenhof in Raabs geplant.

