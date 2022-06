Big Band vor gefülltem Saal

Werbung

Gut Ding braucht Weile heißt es. Dies trifft auch auf das Programm zu, dass die Waidhofner Big Band vergangenen Samstag im bis auf den letzten Platz gefüllten Stadtsaal zum Besten gab, denn bereits im Sommer 2019 hatte man sich für „The Music of Robbie Williams and Michael Bublé“ entschieden und musste dieses aus bekannten Gründen nach hinten verschieben. Endlich kam es zur Aufführung.

Mit „Mercy, Mercy“ legten die 27 Musiker unter der Leitung von Markus Zahrl sogleich einen fulminanten Start hin. Gleich weiter in dem schwungvollen Tempo ging es mit „Jumpin at the Woodside“, bevor Angelika Brait, die die Moderation übernahm, den Sänger des Abends ankündigte. Auf der Suche nach jemandem, der beiden Musikern — Michael Bublé und Robbie Williams — gerecht wird, wurde die Big Band bei Peter Schiefer fündig. Dieser stellte seine gesanglichen Fähigkeiten im Folgenden unter Beweis — bei Liedern wie „Mr. Bojangles“, „Home“ oder „Buona Sera“ — und unterhielt die Zuseher zudem mit so mancher kleinen Tanzeinlage.

Den Taktstock auch einmal ablegen durfte Dirigent Markus Zahrl bei „Sway“. Wiederholte Male habe er im Vorfeld Angelika Brait darauf ansprechen müssen, bis sie schließlich beschloss, sich der Herausforderung zu stellen, die Big Band bei diesem Stück zu dirigieren, was sie mit Bravour meisterte. Mit „Crazy Little Thing Called Love“, bei dem natürlich ein Gitarrensolo — bravourös gespielt von Andreas Brait — nicht fehlen durfte, ging es in die „fünfminütige Pause, die zehn Minuten dauert und nach 15 Minuten endet.“

Abschiedsgeschenk an ausscheidende Musiker

Seit nunmehr fast 30 Jahren gibt es schon die Waidhofner Big Band. Ihr jüngstes Konzert bot auch Gelegenheit, zwei Musiker, die seit den Anfängen mit dabei waren, in den Musikerruhestand zu verabschieden. Ohne ein kleines Geschenk als Andenken durften Hubert Bogg und Erich Fröhlich aber natürlich nicht gehen. „Das ist das erste Konzert, das ich von unten sehe, aber ich werde mich daran gewöhnen“, meinte Bogg und dankte dem Publikum dabei für die jahrelange Treue.

Auch nach der Pause wurde es nicht langweilig. Mit „La Bamba“ inklusive Saxophonsolo von Sara-Maria Mühlberger ging es zuerst instrumental in die zweite Hälfte des Konzerts, bevor sich Sänger Peter Schiefer wieder zu den Musikern und ihren über 50 Instrumenten gesellte.

Gänsehautstimmung schuf er bei „Feeling Good“, dem Lied mit James Bond-Touch, wie er es bezeichnete. Anschließend durften sich die Zuseher noch über einen besonderen Gast auf der Bühne freuen. Mit Anja Bauer im Duett erklang „Something Stupid“, ein Song, der sowohl von Bublé als auch von Williams bereits gesungen wurde. Mit „Hot Fudge“ beendete die Big Band das offizielle Programm.

Das Publikum zeigte sich begeistert und forderte mit Standing Ovations eine Zugabe ein, die die Musiker gerne gaben. „Oye Como Va“, bei dem die Schlagwerker Jakob Müssauer und Christoph Kainz in einem Solo noch einmal ihr Können zeigen konnten, und „Cry me a River“ beschlossen schließlich den Abend.

