Blumenschmuck-Sieg geht an Familie Witzmann

Der Sommer 2022 zeigte sich in blühender Pracht, und es wurden zahlreiche Fotozusendungen zum Blumenschmuckwettbewerb „Waidhofen blüht auf!“ eingereicht. Die Siegerehrung mit der Übergabe der Gewinne fand Ende September statt: Der erste Platz ging an Herta und Gerhard Witzmann (Mozartstraße 23). Den zweiten Platz erreichten Edeltraud und Franz Schwanda (Vitiserstraße 1) und Platz drei ging an Brunhilde Böhm (Heidenreichsteinerstraße 65).

Bürgermeister Josef Ramharter gratulierte den diesjährigen Gewinnern und überreichte Blumenarrangements und Wertgutscheine. Ebenso wurde an die Gewinner der ersten drei Plätze die Waidhofner Gartenplakette übergeben.

„Bei der Sichtung der Einsendungen für den Blumenschmuckwettbewerb freut es mich immer, die kreativen sowie farbenfrohen Gärten unserer Stadtgemeinde bestaunen zu dürfen. Danke an alle, die aktiv dazu beitragen, das Stadtbild attraktiver zu gestalten“, lobt Bürgermeister Josef Ramharter das Engagement der Bevölkerung.

