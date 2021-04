Kein Bauer wollte Anneliese Eders 1.500 Quadratmeter großes Wiesengrundstück in der Wienerstraße in Waidhofen mehr mähen, weil es für die modernen Maschinen einfach zu klein ist. Da hatte die Waidhofnerin eine Idee: Warum nicht eine Blumenwiese daraus machen, an der sich nützliche Insekten wie Bienen und Wespen erfreuen können?

Sie erwarb Saatgut um 600 Euro mit 40 verschiedenen Pflanzensorten – 80 Prozent davon sind Blumen, der Rest verschiedene, für das Waldviertel typische Gräser.

Da die nötige feine Dosierung des Saatguts per Hand unmöglich ist, holte sie sich Alfred Strohmer zur Hilfe. „Wir haben eine Setzmaschine, mit der wir den Samen auf die Erde aufbringen können. Der Hersteller hat uns dringend davon abgeraten, den Samen unter die Erde zu setzen, er muss obenauf liegen“, erklärt Strohmer. Aufgrund des vorausgesagten Niederschlags wurde der vergangene Freitag als Sätermin vereinbart. Nachdem der Boden bereits im Vorfeld vorbereitet worden war, ging die eigentliche Aussaat rasch vonstatten. Als Experiment wurden dem Saatgut auch Ringelblumensamen in der Mitte des Grundstücks beigemischt.

40 verschiedene Pflanzensorten beinhaltet das Saatgut. Michael Schwab

„Dadurch wird die Wiese hoffentlich noch bunter. Wir werden sehen, was es bringt“, hofft Strohmer. Läuft alles nach Plan, wird die Blumenwiese schon bald die Stadteinfahrt in der Wienerstraße verschönern.

Nach der Blüte wird die Wiese bodenschonend geschlägelt, damit das Saatgut vor Ort bleibt und die Wiese Jahr für Jahr wieder erblühen kann. Eder will außerdem Insektenhotels am Rand aufstellen.

Bürgermeisterin Eunike Grahofer (ÖVP) zeigte sich über das Projekt sehr erfreut: „Diese Wiese wird nicht nur eine Augenweide werden, sondern leistet auch einen Beitrag zum Erhalt der Arten- und Insektenvielfalt. Ich bin Frau Eder für diese Aktion sehr dankbar, da mit diese Themen am Herzen liegen.“