Bucherscheinung: Streifzug durch neun Jahrhunderte

Wussten Sie, dass dem Schreiber der Gründungsurkunde der Stadt Waidhofen ein Fehler passiert ist? Oder dass man nach dem Bau des Waidhofner Gymnasiums so stolz auf das neue Gebäude war, dass man die Zwiebelkapelle abreißen wollte, damit sie nicht den Blick verstellt?

Solche Anekdoten und feine Details trug Helmut Hutter für sein Buch „Waidhofen an der Thaya - 50 x damals“ mit Abbildungen und Geschichten aus neun Jahrhunderten zusammen, das am 28. April im AnnoLignum präsentiert werden wird. So ungewöhnlich wie manche der enthaltenen Geschichten ist auch die Entstehungsgeschichte des Buches selbst.

„Mir fiel auf, dass in meiner privaten Bibliothek das Buch ‚Waidhofen in alten Ansichten‘ von Eduard Führer fehlt. Ich stellte fest, dass dieses im Jahr 1986 erschienene Werk sehr schwer zu bekommen und auch am Antiquitätenmarkt kaum zu bekommen ist. Offenbar ist das Interesse daran so groß, dass keiner, der es besitzt, es hergeben will“, erzählt Hutter.

Neuauflage von Führers Buch war nicht möglich

Der HAK-Lehrer und Musiker dachte zuerst an eine Neuauflage von Eduard Führers Buch, was jedoch aus verschiedenen Gründen nicht möglich war. „Daher ging ich selber auf die Suche nach alten Abbildungen. Zum Glück gibt es mit Erwin Böhm und Johann Schuh zwei Sammler alter Ansichten in Waidhofen“, sagt Hutter. Weitere Anlaufstellen waren die topografische Sammlung des Landes NÖ, das Bundesdenkmalamt, das Stadtarchiv und das Stiftsarchiv Klosterneuburg, wo sich auch die Gründungsurkunde der Stadt befindet. „Mir war es wichtig, bis zur Gründung der Stadt zurückzugehen von der Gründungsurkunde ausgehend den Streifzug durch die vergangenen neun Jahrhunderte zu beginnen.

Dabei legte ich auch Wert darauf, besondere Details hervorzuheben, wie eben die Sache mit dem Fehler in der Gründungsurkunde oder den geplanten Abriss der Zwiebelkapelle. Das sind alles Dinge, die eigentlich kaum jemand weiß“, meint Hutter. Eigentlich hätte das Buch schon im Vorjahr anlässlich der 850-Jahr-Feier erscheinen sollen, doch die Corona-Pandemie führte zu Verzögerungen, sodass Hutter mit seinen Recherchen erst im Juli 2021 loslegen konnte. Vor wenigen Tagen wurde das Buch fertig, am 14. März war die Endredaktion. Nun heißt es noch ein paar Wochen warten bis zur Präsentation – ab dann wird Hutters Buch in der Buchhandlung Kargl in Waidhofen erhältlich sein. 750 Stück werden gedruckt.

Geschichte bewahren

