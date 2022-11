Buchpräsentation: Die Gaben der Natur

Bis zum letzten Platz gefüllt war das Museum in Waidhofen bei der Präsentation der beiden neuen Bücher „Rindenküche – Köstlichkeiten aus Baum- und Strauchrinden“ und „Rindenapotheke – Volksmedizin aus Baum- und Strauchrinden“ von Eunike und Denise Grahofer.

Museums-Obmann Leopold Gudenus betonte die Wichtigkeit aus der Natur zu lesen und die Gaben der Natur wieder zu verwenden. Als Sponsor des Museums und der Buchpräsentation freute sich Martin Bogg von der Waldviertler Sparkasse Bank AG, dass im Museum einerseits gerade eine Sonderausstellung zum Thema „Wald“ zu sehen ist und andererseits die beiden neuen Bücher passend dazu über die kulinarische und volksmedizinische Verwendung des Waldes erzählen.

Wichtigkeit des Zuhörens und der Zusammenarbeit

Die Obfrau des Bildungs- und Heimatwerkes Horn Pauline Gschwandtner betonte in ihrer Laudatio die Wichtigkeit des Zuhörens und den Wert der Zusammenarbeit, des Zusammenhaltens, ehe ORF-Moderatorin Jenny Frank, welche in ihrer liebenswerten, fröhlichen Wesensart durch den Abend führte, die beiden Autorinnen auf der Bühne begrüßte. Denise Grahofer zeigte, wie man aus dem Baum- und Strauchrückschnitt einfach und schnell Rindenmehl herstellt und erzählte über die Geschmacksrichtungen von Rinden: „Röstet man Birkenrinde in etwas Fett am Herd an, entwickelt sie einen nussigen Geschmack, kocht man sie in Speisen mit wird der Geschmack pfeffrig“.

Ebenso wertvoll wie die kulinarische Verwendung war auch stets die Anwendung in der Volksmedizin, an welche noch viele alte Sprüche erinnern. Das Buch „Rindenapotheke“ ist nach körperlichen Beschwerden und den dazu überlieferten Rindenanwendungen gegliedert und enthält auch die alten Geschichten und Rezepte.

Der Frauenchor „Komm sing mit St. Bernhard/Frauenhofen“ verzauberte die Zuhörer mit ihrem wundervollen Gesang, zum Abschluss wurde gemeinsam „Kein schöner Land“ gesungen. Mit einem köstlichen Imbiss aus der Rindenküche klang der kurzweilige Abend aus.

