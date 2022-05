Buchpräsentation: Kurioses und feine Details

Werbung

Endlich in Händen halten kann Helmut Hutter sein Buch „Waidhofen an der Thaya 50 x damals“. Im März des Vorjahres begann er mit den Arbeiten dafür, am Donnerstag präsentierte er unter hohem Publikumsinteresse mit großer Freude und Begeisterung sein Werk im AnnoLignum. Das Buch beinhaltet Abbildungen und Geschichten aus neun Jahrhunderten der Stadtgeschichte. Dabei findet sich auch so manches Kuriosum, wie Hühner, die man vermutlich aus Aberglauben eingemauert hatte. Helmut Hutter betrachtet die alten Ansichten sehr detailreich. Deshalb fiel ihm auch auf, dass dem Schreiber der Gründungsurkunde der Stadt Waidhofen ein Fehler passiert ist. Bei einer Aufnahme der Thayabrücke in der Wiener Straße ist zu erkennen, dass eigentlich zwei Brücken vorhanden sind. Beim Bau der neuen Brücke im Jahr 1905 wurde nämlich daneben eine Hilfsbrücke errichtet.

Mehr als 1.000 alte Ansichtskarten

Viele Abbildungen aus dem Buch stammen von Erwin Böhm und Johann Schuh, zwei Sammler alter Ansichten von Waidhofen. Beide besitzen jeweils mehr als 1.000 alte Ansichtskarten von der Stadt, wobei die Sammlungen keinesfalls ident sind. „Wir entdecken immer wieder Motive beim anderen, die man selber nicht kannte“, erzählt Erwin Böhm.

„Derzeit ist es aber sehr schwierig alte Ansichten zu bekommen. Es gibt nichts am Markt.“ Weitere Anlaufstellen für Hutter waren die topografische Sammlung des Landes NÖ, das Bundesdenkmalamt, das Stadtarchiv und das Stiftsarchiv Klosterneuburg, wo sich auch die Gründungsurkunde der Stadt befindet. Anlass für das Buch war das Fehlen des Buches „Waidhofen in alten Ansichten‘“ von Eduard Führer in der privaten Bibliothek von Helmut Hutter. Da das im Jahr 1986 erschienene Werk sehr schwer zu bekommen und eine Neuauflage aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, beschloss er, sich selbst ans Werk zu machen und begann zu recherchieren.

Das Buch hätte ursprünglich schon im Vorjahr anlässlich der 850-Jahr-Feier erscheinen sollen, doch die Pandemie verzögerte das Projekt. Gedruckt wurden 750 Stück, erhältlich sind sie in der Buchhandlung Kargl in Waidhofen.

