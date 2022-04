Bürgerkorps-Wahl: Loydolt neuer Vize

Werbung

Das privilegierte, uniformierte und bewaffnete Bürgerkorps wählte beim Jahreshauptrapport ein neues Kommando. Der neue Stellvertreter vom Kommandant und Major Erich Pichl ist Hauptmann Franz Loydolt. Auch die Funktion des Oberleutnants ist mit Wolfgang Tuider neu besetzt. Aufgrund der Neuanschaffung der Kanone gibt es zwei Leutnante. Hubert Schlosser und Christoph Zoder haben diese Funktion inne. Zoder und Tuider haben eine Doppelfunktion und übernehmen auch den Kassier und dessen Stellvertreter. Michael Strohmeyer bleibt Schriftführer, neu als dessen Stellvertreter ist Robert Schuh im Kommando. Roland Bartosch wurde als wiedergewählter Waffenmeister auch die Auszeichnung für die Verdienste des Korps in Bronze verliehen. Franz Loydolt wurde für dessen Engagement, insbesondere in der Organisation der diversen Festlichkeiten, die Auszeichnung in Gold verliehen.

Kameraden freuen sich auf Fest

Die fast vollzählig anwesenden Kameraden freuen sich heuer endlich, das bereits seit drei Jahren geplante Fest der Uniformen am 18. und 19. Juni 2022 in Waidhofen mit mehreren Hundert Teilnehmern zu veranstalten. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sehen die Kameraden es als Verpflichtung, mit derartigen Zusammentreffen die geistige Landesverteidigung in den Köpfen der Menschen zu festigen.

