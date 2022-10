Bürgermeister Ramharter zu Sixmühlweg: „An Fakten gebunden“

Viel Kritik übt der Waidhofner Rechtsanwalt Peter Ozlberger an der Feststellung des Gemeinderats, dass es sich beim Sixmühlweg um keine „Privatstraße mit Öffentlichkeitscharakter“ handelt (siehe Leserbrief rechts).

Wie berichtet, musste die Stadtgemeinde erheben, ob auf dem Weg, der durch das Grundstück des Mühlenbesitzers Alfred Höfinger führt, ein öffentliches Verkehrsbedürfnis vorliegt oder eben nicht. Läge ein solches allgemeines Verkehrsbedürfnis vor, wäre der Weg als „Privatstraße mit Öffentlichkeitscharakter“ einzustufen und als solche von der Gemeinde zu erhalten. Fußgänger- und Radverkehr wäre dann uneingeschränkt möglich.

„Mit größter Sorgfalt und Objektivität geprüft“

Doch genau dieses Verkehrsbedürfnis konnte die Stadtgemeinde in einem aufwendigen Verfahren mit Zeugenbefragungen und einem Sachverständigengutachten nicht feststellen. „Der Sachverhalt wurde mit großer Sorgfalt und Objektivität geprüft. Das Ergebnis war, dass eben kein öffentliches Verkehrsbedürfnis vorliegt, daher konnten wir auch keine andere Entscheidung im Gemeinderat fällen. Wir müssen uns an den Fakten orientieren“ stellt Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) klar. Man müsse als Gemeinde in dieser Sache den gegenwärtigen Stand beachten, wenn es darum gehe, das Verkehrsbedürfnis zu beurteilen. „Es gibt sowohl eine Landstraße als Verbindung für den motorisierten und nicht-motorisierten Verkehr als auch den Radweg Thayarunde für Radfahrer“, erklärt Ramharter.

Vorwürfe, dass man Höfinger aufgrund früherer ÖVP-Kandidatur „entgegenkommen“ wolle, weist der Bürgermeister entschieden zurück. „Der Gemeinderat besteht nicht nur aus der ÖVP. Wir hätten alleine gar nicht die Mehrheit. Wir haben diese Feststellung mehrheitlich beschlossen, und es gab vorher einen Termin, bei dem alle Fraktionen Fragen stellen konnten“, sagt Ramharter. Die Feststellung der Stadtgemeinde sei keineswegs gleichbedeutend mit einem Geh- oder Radfahrverbot: „Wir können nur feststellen, ob ein öffentliches Verkehrsbedürfnis vorliegt. Alles andere wie ersessene Wegerechte müssen zivilrechtlich geklärt werden. Da der Weg Teil eines Weitwanderwegs des Alpenvereins ist, steht ein Durchgangsverbot sowieso nicht zur Diskussion.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.