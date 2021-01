„Ich bin momentan total überwältigt", nahm Eunike Grahofer die Wahl an. „Das Wertvollste ist die Zusammenarbeit. Unterschiedliche Meinungen sind wichtig in einer Demokratie, aber sie sollten mit Respekt geäußert werden. Wenn wir es schaffen, die Fähigkeiten aller 29 Mitglieder des Gemeinderats einzubringen, dann können wir gemeinsam mehr für Waidhofen erreichen", betonte Grahofer. Ein Einzelner könne nur ein Sandkorn bewegen, viele könnten Berge versetzen, hob sie hervor. „Ich strecke die Hand aus, um die Zukunft Waidhofens gemeinsam zu gestalten."

FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl bestätigte, dass sich hinter Grahofers Ankündigung, die Hand auszustrecken, keine leeren Worte verstecken: „Ich durfte die ausgestreckte Hand schon in zwei konstruktiven Gesprächen spüren. Dir ist etwas gelungen, was nicht viele schaffen, nämlich nach nur zwei Wochen einstimmig gewählt zu werden." Er werden zwar auf Fehler hinweisen, wenn sie passieren, aber er wolle anstreben, dass Fehler bereits im Vorfeld durch Gespräche verhindert werden, merkte Waldhäusl an. Auch was die Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung betreffe, habe er Hoffnung auf Besserung. „Wir haben dir gezeigt, wie weit wir an diese Vision glauben", schloss Waldhäusl seine Wortmeldung.

Eunike Grahofer mit dem neuen Stadtrat Markus Loydolt und dem neuen Gemeinderat Hannes Stumvol Michael Schwab

SPÖ-Gemeinderat Franz Pfabigan merkte an, dass er bereits jetzt ein Klima der Verbesserung spüre: „Vielleicht schaffen wir es wieder, zu einem gemeinsamen Auftreten nach außen hin bei Projekte zu kommen. Es gibt viele Baustellen, auch zwischen Politik und Verwaltung. In der Öffentlichkeit wird das als eine Einheit gesehen." Die SPÖ sei eine kleine Fraktion, wolle aber ihren Beitrag leisten.

Seitens des Koalitionspartners IG Waidhofen gratulierte Laura Ozlberger Grahofer zur Wahl. Sie freue sich, dass erstmals eine Frau an der Spitze der Stadt stehe, und freue sich auf eine spannende Zeit. Stadtamtsdirektor Rudolf Polt hob den Vertrauensvorschuss des Gemeinderats durch die einstimmige Wahl hervor. Auch am Gemeindeamt habe man dieses Vertrauen. „Wir haben mit Eunike Grahofer jetzt ein Jahr lang als Stadträtin konstruktiv zusammengearbeitet", erwähnte Polt.

Anschließend wurde die notwendige Ergänzungswahl in den Stadtrat durchgeführt. Die ÖVP schlug Gemeinderat Markus Loydolt zur Wahl vor. In geheimer Wahl wurde er mit 28 von 28 Stimmen in den Stadtrat gewählt. Loydolt übernimmt den Vorsitz im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Essen auf Rädern, Schulen, Kindergarten und Erwachsenenbildung.

Als neues Gemeinderatsmitglied wurde Hannes Stumvoll angelobt.