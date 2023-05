Bundesrätin Hutter dankte Blaulichtorganisationen für Einsatz

„Wir wollen den 1. Mai nutzen, um allen zu danken, die auch an Feiertagen für andere rund um die Uhr da sind. Egal ob Mitarbeiter oder Freiwillige in den Blaulichtorganisationen oder auch die vielen, die in den Kliniken und in Alten- und Pflegeheimen ihren Dienst leisten – und noch viele mehr. Danke, dass wir uns auf euch verlassen können“, erklärt Bundesrätin Viktoria Hutter, die stellvertretend für alle Blaulichtorganisationen der Polizeiinspektion Waidhofen/Thaya einen Besuch abstattete.

Wie wichtig diese Einrichtungen für unser Land sind, sieht man etwa bei den Feuerwehren an einer Zahl: 99.000 Kameraden opfern regelmäßig ihre Freizeit, um unsere Leben sicherer zu machen. Das Land Niederösterreich unterstützt die Organisationen nicht nur regelmäßig bei der Anschaffung neuer Geräte unterstützen. „Auch jetzt in Zeiten der Teuerung wurde eine eigene Maßnahme auf den Weg gebracht, um die Feuerwehren im Land zu unterstützen. Mit einem Teuerungsausgleich von 10 Prozent pro förderungswürdigem Einsatzfahrzeug rückwirkend seit 1. Mai 2022 werden Preissteigerungen abgefangen“, betont Hutter.

Dafür nehmen das Land NÖ und der NÖ Landesfeuerwehrverband gemeinsam 1,2 Millionen Euro in die Hand. Aber auch für viele andere Rettungsorganisationen, wie etwa das Rote Kreuz, den Samariterbund, die Bergrettung oder die Wasserrettung wurde im vergangenen Jahr ein eigener Teuerungsausgleich in Höhe von 10 Millionen Euro auf den Weg gebracht.

