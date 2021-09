Nachdem in den vergangenen Jahren bereits mehrere Sozialmärkte der Caritas aus dem Boden sprossen, ist es nun auch in Waidhofen soweit. Am 8. September eröffnet die Caritas den neuen „soma“ am Hauptplatz 18 neben dem Carla-Second-Hand-Shop. „Der neue Markt ist schon länger in Planung und wir sind sowieso immer auf der Suche nach neuen Arbeitsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter“, erzählt die Waidhofner Caritas-Werkstatt-Leiterin, Monika Weis.

Corona hat viele Menschen ein Stück näher in Richtung Armut gerückt. Die Lage am Waidhofner Hauptplatz sei ideal, um armutsbetroffene Menschen in der Region zu unterstützen. Dadurch ist auch eine weitere Lücke geschlossen, nachdem die anderen Waldviertler Bezirke mit Märkten in Schrems, Zwettl und Gars bereits bestückt sind. „Corona hat viele Menschen ein Stück näher in Richtung Armut gerückt, wodurch es umso wichtiger ist, dass wir jetzt auch in Waidhofen einen soma haben“, meint Wais.

Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen. Der Markt unterstützt Menschen aus der Region mit geringem Einkommen dabei, ihren täglichen Lebensmittelbedarf zu decken. Außerdem wirkt der Soma nachhaltig der Verschwendung von Lebensmitteln entgegen. Qualitativ einwandfreie Lebensmittel (zum Beispiel Produkte mit kurzem Haltbarkeitsdatum, Ware aus Überproduktion oder Saisonware) werden zu stark reduzierten Preisen im Geschäft angeboten. Die örtlichen Nahversorger Spar, Billa oder DM stellen dafür aussortierte Lebensmittel kostenlos zur Verfügung.

Im soma einkaufen dürfen Menschen, die ein geringes Einkommen haben beziehungsweise an der Armutsgrenze leben. Für einen Ein-Personen-Haushalt liegt die Grenze bei 1.240 Euro, für zwei Personen bei 1.630 Euro. Der Einkaufspass ist im Markt erhältlich. Im bereits bestehenden Carla Shop kann man wie gewohnt auch weiterhin ohne Einkaufspass einkaufen.

Beschäftigungsort für Menschen mit Behinderung. Der soma in Waidhofen ist genauso wie die Märkte in anderen Städten gleichzeitig auch ein Beschäftigungsort für Menschen mit Behinderung aus der Caritas-Werkstatt Waidhofen , sowie des carla Shops. Inklusion bleibt ein wichtiges Thema.

Feierliche Eröffnung

Die feierliche Eröffnung am 8. September wird im Beisein von Dechant Josef Rennhofer, Bürgermeister Josef Ramharter, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bezirkshauptfrau Daniela Obleser und Caritas Direktor Hannes Ziselberger vorgenommen. Danach soll der Markt immer dienstags und donnerstags von 9:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet sein.