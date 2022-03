Chirurgie wird auf Tagesbetrieb umgestellt

Nachdem im November 2021 die Weichen für die Einrichtung der niederösterreichweit ersten Abteilung für Altersmedizin am Landesklinikum Waidhofen gestellt wurden, nehmen die Pläne nun konkretere Formen an: Die Altersmedizin soll auf Ebene 5 mit 24 Betten eingerichtet werden, die chirurgische Tagesklinik wird erweitert.

Um die bestehenden Ressourcen für die operative tagesklinische Einheit bestmöglich zu nutzen, wird ab März die Chirurgie auf einen Tagesbetrieb umgestellt, die ambulante Versorgung bleibt wochentags von sieben bis 19 Uhr aufrecht, alle anderen Ambulanzen bleiben unverändert. In einem Info-Schreiben wurden am Montag die niedergelassenen Ärzte informiert, dass chirurgische Patienten in der Nacht und an Wochenenden nach Horn oder Zwettl eingewiesen werden sollen, bzw. dass Rettungsmittel diese beiden Häuser primär ansteuern sollen.

Warum kommt es zu dieser Schwerpunktsetzung? „Wir sehen in den vergangenen Jahren einen zunehmenden Rückgang der operativ-chirurgischen Leistungen am Landesklinikum Waidhofen, nicht nur bedingt durch die reduzierten ärztlichen Kapazitäten. Auch im Bereich der ärztlichen Ausbildung stellt uns die Ärzteausbildungsverordnung vor Herausforderungen, die wir nur in der standortübergreifenden Zusammenarbeit bewältigen können, um die ärztlichen Ausbildungsstellen zu bedecken“, stellt Thomas Schmallegger von der Gesundheit Waldviertel GmbH klar.

Dazu benötige es ein aufeinander abgestimmtes Leistungsangebot der Standorte und einen sinnvollen Einsatz der Personalkapazitäten, der den Anforderungen in Qualität und Quantität gerecht werde. „Zusätzlich wollen wir Kapazitäten für die Etablierung der Altersmedizin am Standort Waidhofen nutzen, die ein bisher nicht abgedecktes, aber dringend erforderliches Leistungsangebot für eine älter werdende Bevölkerung bedeutet“, sagt Schmallegger.

Notfallversorgung ist gewährleistet

Die Notfallversorgung am Standort Waidhofen sei unverändert rund um die Uhr sieben Tage die Woche gewährleistet. „Ganz generell muss man beachten und wissen, dass medizinische (Notfall-) Betreuung heutzutage eine interdisziplinäre Aufgabe ist, die zuerst durch Rettungsdienste und Notfallmediziner, Aufnahmeabteilung und Anästhesisten vorgenommen wird, und erst in weiterer, vertiefender Folge durch Fachspezialisten aus den verschiedenen internen oder chirurgischen Fachdisziplinen“, erklärt Schmallegger.

Die Entscheidung, welcher Standort angefahren wird, werde seitens Notruf 144 beim Disponieren getroffen, die Kapazitäten der Standorte Horn und Zwettl seien aufgrund der Größe der Häuser höher, selbstverständlich bleibe die Versorgungsmöglichkeit auch am Standort Gmünd aber unverändert bestehen.

Die notfallmedizinische Versorgung am Standort Waidhofen ist durch permanent anwesende Fachärzte für Anästhesie und Intensivmedizin, bzw. Innere Medizin weiterhin gewährleistet. Die chirurgische Akutversorgung ist durch die Rufbereitschaft der Chirurgie Horn und bei Bedarf einer stationären Weiterbetreuung am Standort Horn gegeben.

„Durch die Etablierung des Fachschwerpunktes werden sich die operativen Eingriffszahlen am Landesklinikum Waidhofen bis zum Jahresende planmäßig sogar verdoppeln und der Standort Waidhofen auch in diesem Bereich eine Aufwertung erfahren. Damit wird auch der medizinischen Entwicklung mit kurzen Verweildauern durch moderne OP-Technik Rechnung getragen“, betont Schmallegger. Dadurch solle der Standort langfristig erhalten werden.

Bauliche Adaptierungen werden gerade geplant

Für die Etablierung der altersmedizinischen Versorgung und die Erweiterung der tagesklinischen Kapazitäten im Fachschwerpunkt Chirurgie werden aktuell die erforderlichen baulichen Adaptierungen geplant und vorbereitet.

Die Tagesklinik, die bislang im chirurgischen Bereich untergebracht war, wird auf Ebene 7 des Klinikums, angrenzend an die Abteilung für Urologie situiert sein. Entsprechend den organisatorischen Erfordernissen einer tagesklinischen Versorgung mit kurzer Aufenthaltsdauer kann sie somit weitgehend getrennt vom stationären Geschehen betrieben werden.

Die Altersmedizin soll in einem weiteren Schritt auf Ebene 5 mit einer Plankapazität von 24 Betten eingerichtet werden. Um das erforderliche therapeutische Angebot an die Bedürfnisse dieser Patientengruppe anzupassen, werden die Patientenzimmer und Therapieräume in diesem Bereich adaptiert.

Im Rahmen der organisatorischen Angliederung des Fachschwerpunktes Chirurgie an die Abteilung im Landesklinikum Horn wird ab März schrittweise mit der Erweiterung des operativen Leistungsgeschehens begonnen.

Künftig werden neben den Orthopäden aus dem Landesklinikum Zwettl auch chirurgische Ärzte des Landesklinikums Horn in Waidhofen operieren und die Ausbildungsärzte des Klinikstandorts Waidhofen am Standort Horn die gemäß Ausbildungsordnung erforderlichen Eingriffe in ausreichender Anzahl durchführen können.

Schaler Beigeschmack

