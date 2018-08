Die sechs Jahre lange Durststrecke ohne Vollsortiment-Nahversorger in der Innenstadt hat mit der Eröffnung des neues Nah&Frisch-Marktes, der „City Greißlerei“ im Raiffeisenzentrum ein Ende.

Am Donnerstagabend wurde der Markt, der von der Familie Schindl betrieben wird, die auch den Nahversorgermarkt im Gasterner Kommunalzentrum führt, feierlich eröffnet, nachdem über den Sommer die 480 m2 große ehemalige Spar-Filiale adaptiert worden war. Die Stadtgemeinde, die Raiffeisen-Immobilien als Gebäudeinhaber und der Lebensmittelgroßhändler Kiennast haben dieses Projekt gemeinsam realisiert.

"Die Bürger sind die Gewinner"

„Gerade in einer Zeit, wo viele Lebensmittelhändler die Stadtkerne verlassen, beleben wir das Zentrum wieder, hob Kiennast-Geschäftsführer Julius Kiennast hervor. Der Markt sei zwar von der Größe her am oberen Ende der Skala für ein Nah&Frisch-Geschäft angesiedelt – üblich wären um die 200 m2 – aber mit guten Kaufleuten wie den Schindls könne man es wagen, meinte Kiennast.

Johannes Semper, Obmann der Raiffeisenbank Waidhofen, freute sich über die Aufwertung des Thayazentrums durch den neuen Markt: „Ich meine, für eine Bezirkshauptstadt wie Waidhofen gehört es sich, dass es einen Lebensmittelmarkt im Zentrum gibt. Letztendlich sind die Bürger die Gewinner, die hier fußläufig einkaufen können.“

Wirtschaftskammerobmann Reinhart Blumberger wies darauf hin, dass es nötig sei, dieses Angebot auch anzunehmen, damit die „City Greißlerei“ auch langfristig überleben kann. „Es wird nicht reichen, wenn man nur hingeht, wenn man die Milch vergessen hat“, stellte Blumberger klar.