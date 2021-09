Nach einer zehnjährigen Pause entschloss sich Bernhard Zimmermann, wieder einen Fuß auf die Bühne zu setzen, und veranstaltete am 25. September gemeinsam mit Reinhart Blumberger das Comeback-Konzert in der AnnoLignum Holz-Erlebnis-Welt in Waidhofen.

In den zehn Jahren verdienter Auszeit nahm der Sänger in seinem Tonstudio zwei CDs auf, jedoch wollte er seine Musik persönlich unter die Leute bringen und trommelte seine alten „Kumpel“ Jochen Berger, James Würrer und Paul Öller zusammen. Gemeinsam studierte die Band 50 Wochen lang die Songs aus den zwei Alben „Casanova“ und „Jekyll & Hyde“ ein.

Einige Lieder wie „Ghost In The Machine“ oder „Return To Vienna“ werden sogar auf Radiostationen rund um die Welt ausgestrahlt. Der Songwriter Bernhard Zimmermann schreibt mit Herz und Seele seine Eigenkompositionen und spielt bei Auftritten das Keyboard, welches ihn seit seinem fünften Lebensjahr begleitet.

Für jeden Musikgeschmack etwas dabei

Bei diesem Live-Konzert war für jeden Musikgeschmack etwas dabei, von ruhigen Balladen bis hin zu ohrwurmartiger Popmusik über Rock-Nummern und funky Songs. Um das Eis zu brechen, startete die Band mit sanften Tönen und gelassener Stimme, und jeder Song wurde darauf aufbauend gestaltet. Zwischen den Liedern erzählte Zimmermann eine kleine Geschichte über die Entstehung der Band und wer seine inspirierende Muse gewesen war.

Freundschaft spürbar

Unter anderem spielten dabei seine Tochter Laura und seine Frau Ina Zimmermann eine große Rolle. Während des Konzerts konnte man deutlich die feste Freundschaft zwischen den Bandmitgliedern spüren. Nachdem die Halbzeitpause erreicht worden war, wurde für das leibliche Wohl der Zuschauer gesorgt. Das Highlight des Abends war die für den Eurovision Songcontest 2011 nominierte Komposition „The Heart Is A Lonely Hunter“, welcher es leider nur in die enge Auswahl schaffte. Obwohl das Lied nicht zum erhofften Sieg führte, wurde es trotzdem im Hitradio Ö3 gespielt. Des Weiteren konnten die Gäste in die fünfte Single aus „Casanova“ hineinschnuppern, wobei die Inspiration und einige Textstellen von Bernhards Frau Ina stammen. „Return To Vienna“ machte das Konzert unvergesslich und wird noch lange in den Köpfen der Zuschauer herumschwirren.

Nach einem tosenden Applaus und einer Zugabe verabschiedete sich Bernhard Zimmermann mit folgendem Statement: „Ich danke allen Menschen, die nach meiner Pause wieder zu meinen Konzerten kommen.“ In Zukunft erwartet die Band ein weiterer Auftritt in Gmünd, und sie wünscht sich, Musiklieb haber über Landesgrenzen hinaus in ihren Bann zu ziehen.