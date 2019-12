A Der Umbau des Gasterner Amtshauses wird im Frühjahr 2020 in die zweite Phase gehen. Während 2019 Arbeiten im Keller und im ersten Obergeschoß, wie das Abreißen von Wänden, das Errichten neuer Zwischenwände sowie Heizungs- und Sanitärinstallation erledigt wurden, geht es 2020 mit der Dachkonstruktion und dem Aufsetzen eines Dachgeschoßes weiter. Das Gebäude wird ein flach geneigtes Dach erhalten. Der Haupteingang muss vorübergehend verlegt werden, um im Bereich des heutigen Zugangs einen Zubau für den Lift zu errichten, der alle Geschoße des Gebäudes barrierefrei erschließen wird. 2021 erfolgt dann der Innenausbau und Projektabschluss. Durch den Umbau und das Aufstocken entstehen 12 Wohnungen, Ordinationsräume und Büroräume für Start-Ups.

Baustart

Nach den nötigen Widmungen und Planungsarbeiten soll 2020 so rasch wie möglich mit der Errichtung des neuen VTW-Werks in Waidhofen begonnen werden. Mit dem indischen Investor Dayanand Reddy, dem Gründer der „Vasantha Tool Crafts“, holte sich das Team um den Ex-Husky-KTW-Geschäftsführer Manfred Schinko 2019 einen starken Partner für ihre „VTW GmbH“ an Bord. 12 Millionen Euro werden für das Werk zur Herstellung von Spritzguss-Formen investiert. Der Produktionsstart soll im Frühjahr 2021 erfolgen. 90 Arbeitsplätze inklusive Lehrlingsausbildung sollen entstehen.

Drachenbootrennen

Am 11. Juli ist es wieder so weit: Vor tausenden Zuschauern verwandelt sich die Thaya in Raabs in eine Sportarena, wenn die Raabser Wirtschaft zum nunmehr 16. Drachenbootrennen einlädt. Gemeinsam mit dem 17-köpfigen Team in einem Boot lautet das Motto „Paddeln, Kämpfen und Feiern“. Nicht nur die sportliche, sondern auch die kreative Seite der Teams ist gefragt. Besonders spannend sind die Finalläufe, in denen sich entscheidet, ob die heimischen Teams eine Chance gegen die Profis aus Wien und Tschechien haben.

Fest der Uniformen

Nach dem „Aufhorchen“ 2019 gibt es im kommenden Jahr ein weiteres Volkskultur-Highlight in der Bezirkshauptstadt. Anlässlich 40 Jahre Wiedergründung des privilegierten, uniformierten und bewaffneten Bürgerkorps Waidhofen wird am 13. und 14. Juni zum „Fest der Uniformen“ geladen. Erwartet werden über 1.000 Uniformierte von Traditionsverbänden zu Fuß und zu Pferd. Höhepunkte werden der Weckruf durch das Stadtgebiet mit Musikkapellen und Prangerschützen und der Marsch durch das Stadtgebiet nach der Fahnenbandweihe sein.

Feuerwehr

Auf die Feuerwehren des Bezirkes Waidhofen wartet auch 2020 eine spannenden Wettkampfsaison. Der Höhepunkt wird der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb am 20. Juni in Großau und Süßenbach (Gemeinde Raabs) sein. Der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb des Abschnitts Waidhofen findet 2020 am 6. Juni in Eulenbach statt. Die Feuerwehrjugendlichen können sich beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb am 13. Juni in Groß Siegharts messen.

Straßenbau

Details gibt es noch keine, aber eines kann die Straßenbauabteilung Waidhofen bereits sagen: 2020 wird es auch im Bezirk Waidhofen einen „Baustellensommer“ geben.