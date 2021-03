In der österreichischen Film- und Serienlandschaft kommt man heutzutage nur sehr schwer um den Namen David Schalko herum. Der gebürtige Waidhofner hat in den letzten Jahren mit Serien wie „Altes Geld“ oder „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ für Fernsehen auf Hollywoodniveau gesorgt. Im Waldviertel ist selbstverständlich „Braunschlag“ längst Kult. Als waschechter Autorenfilmer ist Schalko zudem auch Schriftsteller.

Vom Waldviertel in die Alpen. Im Jänner erschien „Bad Regina“, Schalkos bereits fünfter Roman. Mit „Braunschlag“ schaute er noch hinter die Kulissen der Waldviertler Idylle. Jetzt ist eine verfallende Kurstadt in den Alpen Schauplatz. Die direkte Inspirationsquelle, Bad Gastein, versucht er dabei kein bisschen zu verstecken. „Es ist kein Geheimnis, dass Bad Gastein und dessen Verfall die Vorlage für den Roman bilden. Es ist aber keineswegs dokumentarisch. Die Charaktere sind alle fiktional, auch wenn sie einem bekannt vorkommen“, schildert Schalko. Wo Bad Gastein sich nochmals fangen konnte, ist der Tourismuszug in „Bad Regina“ allerdings längst abgefahren.

Mysteriöse Machenschaften in der Kurstadt. Wer „Braunschlag“ mochte, dem werden auch in Bad Regina die ebenso skurrilen Charaktere schnell ans Herz wachsen. Für die Rahmenhandlung des Romans sorgt ein geheimnisvoller chinesischer Immobilienhändler, der in dem ehemals mondänen Kurort Bad Regina möglichst alles aufkauft und verfallen lässt. Ein ehemaliger Klubbetreiber, der mittlerweile selbst dem Alkohol frönt, will das nicht zulassen und versucht, den Plänen des Chinesen auf die Schliche zu kommen. Weiters tummeln sich Figuren, wie ein Ex-DJ im Wachkoma, eine Lehrerin, die sich von einem Schüler schwängern ließ und ein vorbestrafter Pfarrer in „Bad Regina“.

Charaktere mit Biss. Einen klassischen Sympathieträger wird man in „Bad Regina“ nicht finden, denn Antihelden sind ja bekanntlich spannender. Wie die Stadt, haben die meisten ihre beste Zeit hinter sich, beziehungsweise hatten sie nie eine. 46 Einwohner hat Bad Regina zu Beginn der Handlung. 46 Charaktere, die auch allesamt im Buch ihren Platz bekommen. Wie behält man da als Autor den Überblick? „Indem man jeden Einzelnen sehr gut kennt und sich hineinfühlen kann“, erklärt Schalko.

Das nächste Braunschlag? Den Hang zum Skurrilen kann man Schalko dabei nicht abstreiten. Auf gewohnt bitterböse Art geht er an das Thema Verfall heran. In dieser Hinsicht findet man noch mehr Parallelen zu „Braunschlag“. „Dieses Buch beginnt im Wesentlichen dort, wo Braunschlag aufhört. In einer leeren Stadt.“ Nicht genug, sieht Schalko es fast schon als Parabel auf Europa. „Die Kurstadt ist ein Sinnbild für das Selbstbild Europas im 20. Jahrhundert. Sie steht für einen Lebensstil, ein kulturelles Überlegenheitsgefühl und für die rekonvaleszente Geschichte dieses Kontinents.

Ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Natürlich geht das nicht ohne eine Prise rabenschwarzen Humors, ohne den kein Schalko-Projekt auskommt. „Ich finde, Humor darf nirgends fehlen.“ Gerade in Buchform sind hier die Grenzen offener. „Anders als bei einer Serie muss man nicht darüber nachdenken, was für Konsequenzen es hat, wenn man schreibt „Rom brennt“. Trotzdem könnte man sich das Buch gut in Serien oder Filmform vorstellen, mit dem Abstrich, auf etliche Details verzichten zu müssen. Denn gerade die machen „Bad Regina“ aus und dass alle seine Einwohner ein Gesicht bekommen. Über eine eventuelle Verfilmung will sich Schalko aber ohnehin momentan keine Gedanken machen, denn eine neue Serie steht in den Startlöchern. „Ich und die Anderen“ feierte brandaktuell bei der heurigen Online-Berlinale Premiere vor ausgewähltem Publikum. Im Sommer soll das neue Werk mit Tom Schilling dann bei Sky über die Bildschirme laufen.

Das Waldviertel im Rampenlicht. Wohin es danach geht hält Schalko offen. Es bleibt natürlich die Frage, ob vielleicht sogar eine Rückkehr ins Waldviertel irgendwann wieder ansteht. Die Gegend hat für ihn auch sentimentalen Wert. Schließlich verbrachte Schalko zahlreiche Sommerferien bei den Waldviertler Großeltern. „Das Waldviertel bietet wunderbare Schauplätze zum Drehen, und es verschlägt mich sehr gern dorthin. Im Augenblick ist aber nichts geplant. Mal sehen.“