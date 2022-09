Dienstprüfung für Stadtgemeinde absolviert

Drei Bedienstete der Stadtgemeinde haben im Sommer 2022 die Dienstprüfung erfolgreich absolviert. Bürgermeister Josef Ramharter, Stadtamtsdirektor Rudolf Polt und Stadtamtsdirektor-Stellvertreter Norbert Schmied gratulierten aus diesem Anlass Christian Chana, Romana Gintner und Vanessa Windtner.

Christian Chana ist seit 2020 in der Bauabteilung beschäftigt, während Romana Gintner seit 2021 die Wirtschaftsbetriebe unterstützt und Vanessa Windtner ebenfalls seit 2021 im Bürgerservice tätig ist.

In der dreimonatigen Ausbildung mit fünf Wochen an Vorbereitungskursen haben die drei Prüflinge im Hybridunterricht umfassende Fachkompetenzen für den Gemeindedienst erworben. Am Lehrplan standen unter anderem die NÖ Gemeindeordnung, das Dienst- und Haushaltsrecht sowie Verfahrens- und Materiengesetze. Abschließend mussten sie eine schriftliche und eine mündliche Prüfung im St. Pöltner Landhaus absolvieren. Dabei konnte Vanessa Windtner eine Auszeichnung im Fachgebiet Verwaltungs- und Abgabenverfahrensrecht erreichen.

„Wir gratulieren unseren Mitarbeitern herzlich zu ihren Leistungen. Aus- und Weiterbildung sind uns sehr wichtig und stellen die Qualität der Stadtverwaltung sicher“, betonten Bürgermeister Josef Ramharter und Stadtamtsdirektor Rudolf Polt bei der Gratulation.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.